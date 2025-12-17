Η Ουκρανία κατέστρεψε το πρωί της Τετάρτης μια ρωσική στρατιωτική φάλαγγα που επιχειρούσε να προωθηθεί στο Νόβε Σάχοβε κοντά στο Ποκρόβσκ όπου διεξάγονται σκληρότατες μάχες.

BREAKING:



Ukraine destroyed a Russian military column trying to advance in Nove Shakhove near Pokrovsk today



The Russians were quickly spotted by the Ukrainians, who deployed armor, artillery and drone to put the Russians in a “kill box,” eliminating dozens of Russian soldiers pic.twitter.com/j1mtoKUDxu December 17, 2025

Η φάλαγγα εντοπίστηκε γρήγορα από τις ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες ανέπτυξαν τεθωρακισμένα, πυροβολικό και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να θέσουν τους αντιπάλους στο λεγόμενο «κουτί του θανάτου» (στόχαστρο), εξοντώνοντας, σύμφωνα πάντα με το Κίεβο, δεκάδες Ρώσους στρατιώτες.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη ότι απωθεί μηχανοκίνητη επίθεση των ρωσικών δυνάμεων εναντίον της ανατολικής πόλης, καθώς ρωσικά τεθωρακισμένα, οχήματα και μοτοσικλέτες επιχείρησαν να διασπάσουν τις ουκρανικές γραμμές από τον νότο προς τον βορρά της πόλης.

Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι «οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες» και πως οι φάλαγγες επιχείρησαν να διεισδύσουν στο βόρειο τμήμα της πόλης.





Πηγή: skai.gr

