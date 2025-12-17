Σάλος στην Αμερική: Διάγγελμα του Τραμπ θα διακόψει  για πρώτη φορά το φινάλε του Survivor

Εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ περιμένουν με αγωνία το τελευταίο επεισόδιο του Survivor (σεζόν 49!), το οποίο θα μεταδοθεί αύριο το βράδυ από το CBS: Πέντε εναπομείναντες ναυαγοί στα Φίτζι διεκδικούν το έπαθλο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Ωστόσο, για πρώτη φορά στην ιστορία του reality επιβίωσης, το φινάλε του σόου θα «σπάσει» στα δύο, λόγω ανωτέρας βίας: την ίδια ώρα που θα παίζεται το τρίωρο επεισόδιο, θα γίνει διάγγελμα του Αμερικανού προέδρου προς το έθνος.

'Survivor' Season 49 Finale Will Be Interrupted for the First Time Ever by Donald Trump's Live Address https://t.co/82tn9KgUkR — People (@people) December 17, 2025

«Συμπατριώτες μου Αμερικανοί: Θα απευθύνω ένα ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ αύριο το βράδυ, ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ, στις 9 μ.μ. Ανυπομονώ να σας «δω» τότε. Ήταν μια σπουδαία χρονιά για τη χώρα μας και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕΛΛΟΝ!», ανήγγειλε ο 79χρονος Τραμπ μέσω του Truth Social.

Το CBS ανακοίνωσε ότι ο τελικός θα αναβληθεί, για να «δημιουργηθεί χώρος» στο πρόγραμμα για την ομιλία του Αμερικανού προέδρου.

Ο τρίωρος τελικός του Survivor, ο οποίος ξεκινά στις 8:00 μ.μ., «θα συνεχιστεί από εκεί που σταμάτησε αμέσως μετά την ομιλία του προέδρου και θα μεταδοθεί ολόκληρος», σύμφωνα με το CBS Entertainment.



Πηγή: skai.gr

