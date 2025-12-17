Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σάλος στην Αμερική: Διάγγελμα του Τραμπ θα διακόψει  για πρώτη φορά το φινάλε του Survivor

Για πρώτη φορά στην ιστορία του reality επιβίωσης, το φινάλε του σόου θα «σπάσει» αύριο στα δύο, λόγω ομιλίας του Αμερικανού προέδρου προς το έθνος

Survivor usa

Εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ περιμένουν με αγωνία το τελευταίο επεισόδιο του Survivor (σεζόν 49!), το οποίο θα μεταδοθεί αύριο το βράδυ από το CBS: Πέντε εναπομείναντες ναυαγοί στα Φίτζι διεκδικούν το έπαθλο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. 

Ωστόσο, για πρώτη φορά στην ιστορία του reality επιβίωσης, το φινάλε του σόου θα «σπάσει» στα δύο, λόγω ανωτέρας βίας: την ίδια ώρα που θα παίζεται το τρίωρο επεισόδιο, θα γίνει διάγγελμα του Αμερικανού προέδρου προς το έθνος. 

«Συμπατριώτες μου Αμερικανοί: Θα απευθύνω ένα ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ αύριο το βράδυ, ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ, στις 9 μ.μ. Ανυπομονώ να σας «δω» τότε. Ήταν μια σπουδαία χρονιά για τη χώρα μας και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕΛΛΟΝ!», ανήγγειλε ο 79χρονος Τραμπ μέσω του Truth Social.

Το CBS ανακοίνωσε ότι ο τελικός θα αναβληθεί, για να «δημιουργηθεί χώρος» στο πρόγραμμα  για την ομιλία του Αμερικανού προέδρου. 

Ο τρίωρος τελικός του Survivor, ο οποίος ξεκινά στις 8:00 μ.μ., «θα συνεχιστεί από εκεί που σταμάτησε αμέσως μετά την ομιλία του προέδρου και θα μεταδοθεί ολόκληρος», σύμφωνα με το CBS Entertainment.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Survivor Ντόναλντ Τραμπ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark