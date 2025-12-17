Το στρατιωτικό καθεστώς στη Μιανμάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι ασκεί διώξεις σε βάρος διακοσίων και πλέον ανθρώπων για διατάραξη της εκλογικής διαδικασίας, μερικές ημέρες πριν από τις εκλογές που έχει ανακοινώσει πως θα οργανωθούν την 28η Δεκεμβρίου — εν μέσω εμφύλιας σύγκρουσης.

«Συνολικά 229 πρόσωπα» διώκονται «επειδή αποπειράθηκαν να σαμποτάρουν την εκλογική διαδικασία», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης της χούντας Τουν Τουν Ναούνγκ, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Το στρατιωτικό καθεστώς θέσπισε τον Ιούλιο νόμο που προβλέπει ποινές φυλάκισης, ως και κάθειρξης δέκα ετών, τις επικρίσεις ή παρεμπόδιση εκλογικών διαδικασιών.

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν τον νόμο αυτό, που είχε στην πραγματικότητα σκοπό να φιμωθεί κάθε διαφωνία, όπως τόνισαν.

Η στρατιωτική χούντα πήρε την εξουσία με το πραξικόπημα του Φεβρουαρίου του 2021, το οποίο έβαλε τέλος στη δεκαετή δημοκρατική παρένθεση και βύθισε το κράτος της Ασίας σε γενικευμένο πλέον εμφύλιο πόλεμο.

Το καθεστώς παρουσιάζει την εκλογική διαδικασία ως μέρος εγχειρήματος για την εθνική συμφιλίωση, για να τερματιστεί η εμφύλια ένοπλη σύρραξη. Διεθνείς παρατηρητές ωστότο δεν βλέπουν παρά φενάκη, πρόσχημα ώστε οι στρατηγοί να παραμείνουν στην εξουσία.

Από την πλευρά τους, οργανώσεις αναρτών διαμηνύουν πως θα εμποδίσουν την ψηφοφορία στους τομείς που ελέγχουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

