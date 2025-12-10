Λογαριασμός
Σφοδρές συγκρούσεις στο Ποκρόβσκ, παρά τον ισχυρισμό Πούτιν για πλήρη έλεγχο

«Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες και οι φάλαγγες επιχείρησαν να διεισδύσουν στο βόρειο τμήμα της πόλης» λέει ο ουκρανικός στρατός

Ποκρόβσκ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι απωθεί μηχανοκίνητη επίθεση των ρωσικών δυνάμεων εναντίον της ανατολικής πόλης Ποκρόβσκ, καθώς ρωσικά τεθωρακισμένα, οχήματα και μοτοσικλέτες επιχείρησαν να διασπάσουν τις ουκρανικές γραμμές από τον νότο προς τον βορρά της πόλης.

Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι «οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες» και πως οι φάλαγγες επιχείρησαν να διεισδύσουν στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Η Ρωσία έχει ισχυριστεί ότι ελέγχει πλήρως το Ποκρόβσκ, όμως το Κίεβο τονίζει ότι εξακολουθεί να κρατά το βόρειο τμήμα. Αν οι ρωσικές δυνάμεις καταλάβουν τελικά την πόλη, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη εδαφική τους νίκη στην Ουκρανία σχεδόν δύο χρόνια.

