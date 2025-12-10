Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι απωθεί μηχανοκίνητη επίθεση των ρωσικών δυνάμεων εναντίον της ανατολικής πόλης Ποκρόβσκ, καθώς ρωσικά τεθωρακισμένα, οχήματα και μοτοσικλέτες επιχείρησαν να διασπάσουν τις ουκρανικές γραμμές από τον νότο προς τον βορρά της πόλης.

Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι «οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες» και πως οι φάλαγγες επιχείρησαν να διεισδύσουν στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Ukrainian Defence Forces are repelling a mechanized assault on Pokrovsk.



From early morning, Russian troops tried to break through, using bad weather as cover and pushing armored vehicles, trucks, and motorized columns from the south toward the city’s north. ⚔️🌧️



Units of the… pic.twitter.com/R9DzTmqdEX — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) December 10, 2025

Η Ρωσία έχει ισχυριστεί ότι ελέγχει πλήρως το Ποκρόβσκ, όμως το Κίεβο τονίζει ότι εξακολουθεί να κρατά το βόρειο τμήμα. Αν οι ρωσικές δυνάμεις καταλάβουν τελικά την πόλη, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη εδαφική τους νίκη στην Ουκρανία σχεδόν δύο χρόνια.

Πηγή: skai.gr

