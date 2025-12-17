Η κόρη του Ρομπ Ράινερ τον βρήκε νεκρό μετά από τηλεφώνημα μασέρ

Η Ρόμι Ράινερ, η κόρη του δολοφονημένου ηθοποιού και σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, δεν γνώριζε ότι ήταν νεκρή και η μητέρα της μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, όταν ανακάλυψε το σώμα του πατέρα της, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα.
Η 27χρονη Ρόμι έφτασε στο σπίτι του Ρομπ και της Μισέλ στο Μπρέντγουντ το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, αφού επικοινώνησε μαζί της ένας μασέρ, ο οποίος δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι, ανέφεραν οι New York Times.
Αφού έφτασε στο σπίτι και εντόπισε τη σορό του πατέρα της, η Ρόμι φέρεται να έφυγε από το σπίτι χωρίς να γνωρίζει ότι είναι νεκρή και η μητέρα της, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Αργότερα, ένας διασώστης φέρεται να την ενημέρωσε ότι και Μισέλ είναι νεκρή, δήλωσε πηγή στους NY Times.
Το People είχε αποκαλύψει ότι η Ρόμι ανακάλυψε τη σορό του Ρομπ Ράινερ το απόγευμα της Κυριακής, αρκετές ώρες πριν ο αδελφός της, Νικ, εντοπιστεί από την αστυνομία και συλληφθεί κοντά στην πανεπιστημιούπολη του University of Southern California γύρω στις 9:15 μ.μ. το ίδιο βράδυ. Ο Νικ δεν βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή της ανακάλυψης.
Η Ρόμι είναι η μικρότερη από τα τρία παιδιά που απέκτησαν μαζί ο Ρομπ και η Μισέλ, μαζί με τον 32χρονο Νικ και τον 34χρονο Τζέικ.
