Ποιος θα μας προστατέψει από τον κυβερνοεκφοβισμό

Ταπεινωτικά βίντεο και φωτογραφίες, προσβλητικά μηνύματα και ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Η πλειονότητα του πληθυσμού θεωρεί ότι ο διαδικτυακός εκφοβισμός αποτελεί μείζον ζήτημα και τάσσεται υπέρ ενός αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου, δείχνει διαδικτυακή δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ερευνών Civey. Στην έρευνα για λογαριασμό του συλλόγου «Βοήθεια κατά του Διαδικτυακού Εκφοβισμού» της πόλης Σβέρτε, συμμετείχαν 2.500 ενήλικες από ολόκληρη τη Γερμανία.



Περίπου το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο κυβερνοεκφοβισμός αποτελεί σημαντικό ζήτημα, δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου Λούκας Πόλαντ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων dpa. Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων γίνεται εμφανές ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια με τους υφιστάμενους νόμους: Το 64,5% θεωρεί ότι η ισχύουσα ποινική νομοθεσία δεν επαρκεί για την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων. Την ίδια στιγμή το 64% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η θέσπιση ενός ξεχωριστού ποινικού αδικήματος για τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέτρο καταπολέμησης του προβλήματος.



Πολλές χώρες διαθέτουν νόμο κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού. Η Γερμανία όμως όχι. Η πλειονότητα του πληθυσμού ζητά αποφασιστικά νομικά μέτρα και περισσότερη προστασία, που σημαίνει ότι δίνουν μια σαφή εντολή τους πολιτικούς, συνοψίζει σε λίγες μόνο λέξεις τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης ο 20χρονος Λούκας Πόλαντ.

«Πολλοί δεν έχουν επίγνωση ότι διαπράττουν ποινικό αδίκημα»

Η «Συμμαχία κατά του Κυβερνοεκφοβισμού» στην Καρλσρούη θεωρεί ότι στη Γερμανία απαιτείται ένας ειδικός νόμος κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού, όπως υπάρχει ήδη σε πολλές άλλες χώρες. Για παράδειγμα στην Αυστρία και στη Γαλλία. Ο επικεφαλής της «Συμμαχίας» Ούβε Λέεστ δηλώνει μάλιστα



στο dpa ότι πολλοί δεν έχουν καν επίγνωση ότι διαπράττουν ποινικό αδίκημα όταν αναρτούν δυσφημιστικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο και σχολιάζουν κακόβουλα.



Κατά την εκτίμηση του Ούβε Λέεστ «ο καθένας μπορεί να πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού». Οι νεότεροι πλήττονται ωστόσο περισσότερο: Στην ηλικιακή ομάδα των 10 έως 18 ετών, μπορεί να θεωρηθεί ότι ένα ποσοστό 16% έως 18% ενδέχεται να πέσει θύμα κυβερνοεκφοβισμού. Ιδιαίτερα συχνές είναι οι εμπειρίες διαδικτυακού εκφοβισμού στην εφηβεία, στην οποία ένα 25% έως 30% έχει υπάρξει θύμα. Ο κυβερνοεκφοβισμός έχει πλήθος επιπτώσεις, όπως άγχος, απόσυρση, απουσία από το σχολείο, οργή διατροφικές διαταραχές, κατάθλιψη ακόμη και τάσεις αυτοκτονίας, λέει ο Ούβε Λέεστ: «Στον διαδικτυακό εκφοβισμό βιώνουμε κυρίως ψυχολογικά τραύματα. Δεν βρίσκονται διέξοδοι από τέτοιου είδους επιβαρύνσεις».



Ο Λούκας Πόλαντ, από κοινού με συνομήλικους, αλλά και νεότερους ομοϊδεάτες (ηλικίας 16-21 ετών), δημιούργησαν πριν μερικά χρόνια μια διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής συμβουλών σε παιδιά και νέους που έχουν υποστεί διαδικτυακό εκφοβισμό. «Αποδεικνύεται ότι όταν συνομήλικοι αναλαμβάνουν συμβουλευτικό ρόλο τότε οι προσπάθειές μας είναι επιτυχείς», δηλώνει ο πρόεδρος του συλλόγου Λούκας Πόλαντ.

Σημαντικός ο ρόλος γονιών και σχολείων

Ο Λούκας Πόλαντ δεν μπορεί πάντως να αποδεχθεί ότι ο ομοσπονδιακός υπουργός Δικαιοσύνης Μάρκο Μπούσμαν απέρριψε τον Ιούλιο τον καθορισμό ενός ξεχωριστού αδικήματος για τον διαδικτυακό εκφοβισμό παρά το γεγονός ότι οι υπουργοί Δικαιοσύνης των κρατιδίων είχαν υποστηρίξει την πρόταση. Αιτιολογώντας τη στάση του ο φιλελεύθερος υπουργός Μάρκο Μπούσμαν δήλωσε ότι κράτος δικαίου διαθέτει ήδη αρκετά μέσα και πως το ζητούμενο είναι η συνεπής διερεύνηση τέτοιων αδικημάτων καθώς και η παραπομπή των θυτών στα δικαστήρια.



Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του φαινομένου έχουν οι γονείς, αλλά και τα σχολεία. Η «Συμμαχία κατά του Κυβερνοεκφοβισμού» στην Καρλσρούη δραστηριοποιείται σε περίπου 200 σχολεία κάθε χρόνο. Ο πρόεδρος της Συμμαχίας Ούβε Λέεστ θεωρεί ότι η αποβολή παραβατών από το σχολείο στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις: «Είναι καιρός πια το διαδίκτυο να σταματήσει να είναι άντρο ατιμωρησίας».



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

