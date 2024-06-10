YouTuber, Influencer, TikToker και... ευρωβουλευτής. Όσο κι αν κανείς θα περίμενε ότι αυτές οι ιδιότητες είναι ασύνδετες με το βουλευτικό αξίωμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Φειδίας Παναγιώτου, είχε διαφορετική άποψη. Πρόκειται για τον 24χρονο Youtuber, που κατέβηκε υποψήφιος μόνος του στην Κύπρο και τελικά εκλέχθηκε.

Ο Φειδίας Παναγιώτου έχει πάνω από 2,6 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του στο YouTube και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις ευρωεκλογές, φορώντας γραβάτα, κουστούμι και μποξεράκι.

Τους λόγους της απόφασης αυτής εξήγησε τον Απρίλιο, έχοντας στο πλευρό του τον πατέρα του που είναι ιερέας και φορώντας κόκκινο παπιγιόν. Δήλωσε ότι επιθυμεί να ασχοληθεί με την πολιτική για να αλλάξει τα κακώς κείμενα και ότι «αν δεν είσαι ικανοποιημένος με τα πράγματα γύρω σου και θέλεις να αλλάξουν, πρέπει να γίνεις εσύ η αλλαγή»

Ανέφερε ότι πολλοί πιστεύουν ότι δεν κάνει για πολιτικός κι ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν έχει ιδέα από πολιτική και δεν ξέρει τίποτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μέσα σε λίγους μήνες θα ρωτήσει, θα διαβάσει και θα μάθει.

Το κανάλι του στο YouTube περιέχει βίντεο, στα οποία θέτει στον εαυτό του διάφορες προκλήσεις και βιντεοσκοπεί την αντίδρασή του. Πρόκειται για βίντεο με τίτλους όπως «Επιβίωσα 10 ημέρες θαμμένος ζωντανός», το οποίο έχει 2,1 εκατ. προβολές.

Η αγκαλιά με τον Elon Musk

Σε ένα από τα βίντεο που θέτει στον εαυτό του προκλήσεις, κοιμόταν σε sleeping bag για τρεις μήνες έξω από τα γραφεία της «SpaceX», μέχρι να καταφέρει να αγκαλιάσει τον Ίλον Μάσκ.

Ακόμη, όπως αποκάλυψε ο ίδιος πρόσφατα, κέρδισε μία Lamborghini από τον διάσημο Youtuber Mr Beast, αφού με πείσμα δέχτηκε την πρόκληση να κρατάει για παραπάνω από 70 ώρες μέρος του super sport αυτοκινήτου, το οποίο τελικά πούλησε για 240.000 δολάρια.

Η πρώτη του αντίδραση στην εκλογή του

Ο Φειδίας Παναγιώτου στο άκουσμα της εκλογικής του νίκης σχημάτισε μια καρδιά, την οποία αφιέρωσε σε όσους τον ψήφισαν.

Συγκεκριμένα ανέφερε για τα εκλογικά αποτελέσματα μετά την ανακοίνωση των exit polls στην Κύπρο:

«Σήμερα είναι ιστορική ημέρα όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για τον κόσμο όλο. Το σημερινό γεγονός κυρίες και κύριοι των κομμάτων, θέλω να το πάρετε ως ένα "καμπανάκι" που χτυπά για να εκσυγχρονιστείτε, για να θυμηθείτε πως υπηρετείτε τον λαό και όχι τα προσωπικά και κομματικά σας συμφέροντα».

«Εγώ θα είμαι ευρωβουλευτής για όλο τον λαό της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης» δήλωσε επίσης, προσθέτοντας: «Θα προσπαθήσω να είμαι ο καλύτερος και πιο χρήσιμος Κύπριος ευρωβουλευτής».

