Βέλγιο: Παραιτείται ο πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρο μετά τη συντριβή στις εκλογές - Δάκρυσε μπροστά στις κάμερες - Δείτε βίντεο

«Αύριο θα παραιτηθώ από την πρωθυπουργία», ανακοίνωσε ο Ντε Κρό

Ντε_Κροο

Ο Βέλγος ηγέτης Αλεξάντερ Ντε Κρο δήλωσε ότι θα παραιτηθεί από  πρωθυπουργός το πρωί της Δευτέρας, αφού το κεντροδεξιό του κόμμα Ανοιχτοί Φλαμανδοί Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες ηττήθηκε στις εθνικές εκλογές της Κυριακής.

«Για εμάς ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη βραδιά, χάσαμε. Αύριο θα  παραιτηθώ», είπε στους υποστηρικτές του σε συγκέντρωση. «Από αύριο θα είμαι προσωρινός πρωθυπουργός».

Ο Βέλγος πρωθυπουργός, μάλιστα, δεν άντεξε και δάκρυσε μπροστά στις κάμερες. Δείτε το βίντεο: 

Το Open VLD σημείωσε 5,7%, σύμφωνα με τα exit polls, πτώση 2,8 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2019. Ο πρόεδρος του κόμματος, Τομ Ονγκένα, είπε επίσης ότι θα παραιτηθεί.

Ο Ντε Κρο θα παραμείνει προσωρινός πρωθυπουργός μέχρι τη σύσταση νέας κυβέρνησης.

«Είμαι πεπεισμένος ότι χρειαζόμαστε μια νέα κυβέρνηση γρήγορα, με πλήρεις εξουσίες», πρόσθεσε. «Το μήνυμα των ψηφοφόρων είναι ξεκάθαρο».
 

Πηγή: skai.gr

