Στη Σλοβακία το αντιπολιτευόμενο φιλελεύθερο κόμμα έκανε την έκπληξη, κερδίζοντας τις Ευρωεκλογές απέναντι στο φιλορωσικών αποχρώσεων κόμμα Smer-SD του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο.

Με μήνυμα στην σελίδα του στο Facebook, το Smer-SD συνεχάρη «τον νικητή των εκλογών Progresivne Slovensko (Προοδευτική Σλοβακία)» και τα νεοεκλεγέντα μέλη του κοινοβουλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.