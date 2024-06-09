Λογαριασμός
Σλοβακία: Νικητής το αντιπολιτευόμενο φιλελεύθερο κόμμα - Έχασε την εκλογική μάχη ο Ρόμπερτ Φίτσο

«Έκπληξη» χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα

Σλοβακία

Στη Σλοβακία το αντιπολιτευόμενο φιλελεύθερο κόμμα έκανε την έκπληξη, κερδίζοντας τις Ευρωεκλογές απέναντι στο φιλορωσικών αποχρώσεων κόμμα Smer-SD του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο.

Με μήνυμα στην σελίδα του στο Facebook, το Smer-SD συνεχάρη «τον νικητή των εκλογών Progresivne Slovensko (Προοδευτική Σλοβακία)» και τα νεοεκλεγέντα μέλη του κοινοβουλίου.

 
