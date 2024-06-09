Μήνυμα μετά την ανακοίνωση του Εμανουέλ Μακρόν ότι διαλύει την εθνοσυνέλευση και προκηρύσσει πρόωρες εθνικές εκλογές έστειλε ο πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης Ζορντάν Μπαρντελά.

«Είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε μια νέα πλειοψηφία για τη Γαλλία» αναφέρει στο X ο Μπαρντελά. «Καλώ τους Γάλλους να ενωθούν μαζί μας και να συμμετάσχουν», πρόσθεσε.

Το μήνυμα του Μπαρντελά:

«Σύμφωνα με τα αιτήματά μας και σύμφωνα με το πνεύμα των θεσμών μας, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοινώνει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης.

»Είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε μια νέα πλειοψηφία για τη Γαλλία: καλώ τους Γάλλους να ενωθούν μαζί μας και να εμπλακούν».

Conformément à nos demandes et en accord avec l’esprit de nos institutions, Emmanuel Macron annonce la dissolution de l’Assemblée nationale.



Nous sommes prêts à constituer une nouvelle majorité pour la France : j’appelle les Français à nous rejoindre et à s’engager. — Jordan Bardella (@J_Bardella) June 9, 2024

Η Γαλλίδα ακροδεξιά ηγέτης Μαρίν Λεπέν χαιρέτισε επίσης την Κυριακή την ανακοίνωση του προέδρου Μακρόν για νέες βουλευτικές εκλογές μετά τη βαριά ήττα του προεδρικού στρατοπέδου από την Εθνική Συσπείρωση στις ευρωεκλογές.

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την εξουσία εάν οι Γάλλοι μας εμπιστευτούν στις επερχόμενες εθνικές εκλογές», είπε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης.

