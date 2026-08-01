Εκτός ελέγχου το τεράστιο πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό.

Η φωτιά έχει περικυκλώσει τον οικισμό και έχει αποκλείσει το οδικό δίκτυο, ενώ μήνυμα 112 καλεί τους κατοίκους που δεν απομακρύνθηκαν να συγκεντρωθούν στο λιμάνι για τον απεγκλωβισμό τους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πόρτο_Γερμενό της περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής κατευθυνθείτε προς το #Λιμάνι του #Πόρτου_Γερμενού



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Πριν από λίγο το μέτωπο ήταν σε ύφεση ενώ τώρα η αναζωπύρωση είναι μεγάλη με τον άνεμο να αλλάζει φορά σπρώχνοντας τη φωτιά προς τη θάλασσα και τις οικίες. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τουλάχιστον τρία σπίτια έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με την Τροχαία εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται:

Στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό

Στην επαρχιακή Οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Παραμένει η εκτροπή στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δημάρχου Γκίνη.

Νέα εστία στον Μύτικα

Εν τω μεταξύ, νέο μέτωπο άνοιξε στο απέναντι βουνό, στην πλευρά του Μύτικα με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν από την Ψάθα προς το Αλεποχώρι.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ψάθα της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς το Αλεποχώρι και Μέγαρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ψάθα της περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Αλεποχώρι & #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.