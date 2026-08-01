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Σε πύρινο κλοιό το Πόρτο Γερμενό - Έκλεισαν δρόμοι - Καίγονται σπίτια

Η φωτιά έχει περικυκλώσει τον οικισμό και έχει αποκλείσει το οδικό δίκτυο - 112 για εκκένωση προς το λιμάνι - Τρία σπίτια έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες

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Πόρτο Γερμενό

Εκτός ελέγχου το τεράστιο πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό.

Η φωτιά έχει περικυκλώσει τον οικισμό και έχει αποκλείσει το οδικό δίκτυο, ενώ μήνυμα 112 καλεί τους κατοίκους που δεν απομακρύνθηκαν να συγκεντρωθούν στο λιμάνι για τον απεγκλωβισμό τους. 

Πριν από λίγο το μέτωπο ήταν σε ύφεση ενώ τώρα η αναζωπύρωση είναι μεγάλη με τον άνεμο να αλλάζει φορά σπρώχνοντας τη φωτιά προς τη θάλασσα και τις οικίες. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τουλάχιστον τρία σπίτια έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες.

Πόρτο Γερμενό

Σύμφωνα με την Τροχαία εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται:

  • Στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό
  • Στην επαρχιακή Οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
  • Παραμένει η εκτροπή στην επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δημάρχου Γκίνη.

Πόρτο Γερμενό

Νέα εστία στον Μύτικα

Εν τω μεταξύ, νέο μέτωπο άνοιξε στο απέναντι βουνό, στην πλευρά του Μύτικα με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν από την Ψάθα προς το Αλεποχώρι.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ψάθα της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς το Αλεποχώρι και Μέγαρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πυρκαγιά Αττική Μήνυμα 112
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