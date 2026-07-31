Η γυναικεία εθνική ομάδα του πόλο U-19 (Κορασίδες) νίκησε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ την Ισπανία με 11-7 και κατέκτησε την πρώτη θέση της διοργάνωσης. Η ελληνική υδατοσφαίριση είναι μία παγκόσμια υπερδύναμη σε άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις ηλικίες...

Οι αθλήτριες του Θεοδωρόπουλου ήταν εκπληκτικές από το ξεκίνημα κιόλας του αγώνα, επιβάλλοντας από νωρίς τον δικό τους ρυθμό. Με σύμμαχο την εξαιρετική της άμυνα, αλλά και τις τρομερές επεμβάσεις της Κοντάκου, η Εθνική μας βρήκε εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιούργησε στο εμπρός μέρος της πισίνας, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου!

Χαρακτηριστικό της κυριαρχίας της «γαλανόλευκης» στον μεγάλο τελικό, ήταν το γεγονός πως από την αρχή είχε το πάνω χέρι στο σκορ, φτάνοντας ακόμα και στο +5 προς το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 3-8, 5-10, 7-11.

Πηγή: skai.gr

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