Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκκα Κατσάρη του Ασπροπύργου Αττικής, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και ισχυρές εναέριες δυνάμεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, περίπου στις 18:30.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Φυλής.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.



Πηγή: skai.gr

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