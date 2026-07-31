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Θεσσαλονίκη: Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται 46χρονος που έπεσε σε φωταγωγό    

Το προσωπικό του ΕΚΑΒ, με ένα ασθενοφόρο και δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης, αντιμετώπισαν στο σημείο τον πολυτραυματία με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα

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νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται 46χρονος ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από ύψος σε φωταγωγό πολυκατοικίας, στην οδό Δημητρίου Μιχαλά, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, που ανέσυραν τον 46χρονο και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Το προσωπικό του ΕΚΑΒ, με ένα ασθενοφόρο και δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης, αντιμετώπισαν στο σημείο τον πολυτραυματία με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα.

Στη συνέχεια διακομίστηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: νοσοκομείο
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