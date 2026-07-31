Η Άγκυρα φοβάται ότι οι επιθέσεις του Ιράν θα σπρώξουν τους Κούρδους προς το Ισραήλ

Η Άγκυρα κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά κουρδικών οργανώσεων στο Ιράν και το βόρειο Ιράκ, εκτιμώντας ότι η κλιμάκωση θα μπορούσε να φέρει τις ομάδες αυτές πιο κοντά στο Ισραήλ και να θέσει σε κίνδυνο την εύθραυστη ειρηνευτική διαδικασία με το PKK, σύμφωνα με το Middle East Eye.

Σύμφωνα το Middle East Eye η Τουρκία ανησυχεί ότι, μετά την αποτυχία του σχεδίου για ένοπλη κουρδική εξέγερση, η συνέχιση των ιρανικών επιχειρήσεων κατά κουρδικών οργανώσεων στο Ιράν και το Ιράκ θα μπορούσε να τις ωθήσει σε στενότερη συνεργασία με το Ισραήλ.

Κατά τις ίδιες πηγές, η Άγκυρα κατάφερε σχετικά εύκολα να πείσει την Ουάσιγκτον ότι ο εξοπλισμός των Κούρδων θα ήταν λανθασμένη επιλογή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Middle East Eye, ανώτεροι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπισαν με έντονο σκεπτικισμό το σχέδιο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν που φέρεται να προωθούσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, συμπεριλαμβανομένου του σεναρίου χερσαίας εισβολής στο Ιράν από κουρδικές δυνάμεις.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο διευθυντής της CIA φέρεται να χαρακτήρισε το σχέδιο με μία μόνο λέξη: «φαρσοκωμωδία».

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το Middle East Eye, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχολίασε: «Με άλλα λόγια, είναι ανοησίες».

Οι φόβοι της Άγκυρας

Η Τουρκία έχει πλέον επενδύσει σημαντικά στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) και θεωρεί ότι τυχόν νέα ιρανική στρατιωτική δράση στο Ιράκ, όπου διατηρεί παρουσία η οργάνωση, θα μπορούσε να υπονομεύσει αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη διαδικασία.

Η τουρκική κυβέρνηση σχεδιάζει να καταθέσει τη Δευτέρα στη Βουλή σχέδιο νόμου που θα ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή πρώην μελών του PKK στην Τουρκία μέσα σε έξι μήνες.

Η μερική αμνηστία θα δίνει τη δυνατότητα σε στελέχη του PKK που δεν έχουν εμπλακεί σε βίαιες ενέργειες να επανενταχθούν στην κοινωνία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διατήρηση της ηρεμίας στην ευρύτερη περιοχή θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εφαρμογή αυτού του σχεδίου.





Πηγή: skai.gr

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