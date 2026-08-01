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Αίγιο: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στις Νερατζιές - Mηνύματα 112 για εκκένωση Νέου Ερινέου και Αρραβωνίτσας

Στην περιοχή έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις κατάσβεσης, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών

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Πυρκαγιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νεραντζιές του Δήμου Αιγιαλείας.

Στις 01:07 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Νέος Ερινέος με κατεύθυνση προς Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 01:10 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αρραβωνίτσα προς Σελινιάτικα μέσω της 28 Επαρχιακής Οδού. 

Στην περιοχή έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις κατάσβεσης, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν συνολικά 75 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων τη 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης εξακολουθούν να συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες στις 18:19, εκδόθηκε μήνυμα για ενημέρωση πυρκαγιάς για όσους βρισκόταν στις περιοχές Πανόραμα και Νεραντζιές.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αίγιο Πυρκαγιά
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