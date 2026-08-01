Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νεραντζιές του Δήμου Αιγιαλείας.

Στις 01:07 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Νέος Ερινέος με κατεύθυνση προς Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 01:10 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αρραβωνίτσα προς Σελινιάτικα μέσω της 28 Επαρχιακής Οδού.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αρραβωνίτσα της περιφερειακής ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε μέσω της 28 επαρχιακής οδού προς #Σελιανίτικα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Στην περιοχή έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις κατάσβεσης, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν συνολικά 75 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων τη 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης εξακολουθούν να συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες στις 18:19, εκδόθηκε μήνυμα για ενημέρωση πυρκαγιάς για όσους βρισκόταν στις περιοχές Πανόραμα και Νεραντζιές.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Πηγή: skai.gr

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