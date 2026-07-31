Φωτιά στην Κάρυστο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Μήνυμα 112 για απομάκρυνση προς τον Αετό

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αετός Καρύστου στην Εύβοια, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Λόγω της εξέλιξης του μετώπου, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στις 20:20 εστάλη μήνυμα του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου να απομακρυνθούν προς τον Αετό.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 48 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ής ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Καρύστου.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

Πηγή: skai.gr

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