Μάχη με πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και την Παρασκευή, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Πύρινη κόλαση στη Βοιωτία

Μαίνονται τα δύο πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν χθες τις πρωινές ώρες στη Βοιωτία, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις και κατακαίγοντας εκτεταμένες εκτάσεις γης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη προκειμένου να μην φτάσουν οι φλόγες στις περιοχές Προσήλι και Πόρτο Γερμενό, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειές για τον περιορισμό της πορείας των μετώπων.

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα στις δασικές εκτάσεις του Κιθαιρώνα. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι ισχυρές ριπές του ανέμου διατηρούν τον κίνδυνο σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής εκκενώθηκε το Πόρτο Γερμενό και το Προσήλι με τους κατοίκους να κατευθύνονται προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς οικισμούς. Για την ώρα δεν απειλούνται άμεσα κατοικίες, καθώς τα πρώτα σπίτια βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το ενεργό μέτωπο.

Στο Πόρτο Γερμενό μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Τουρνάς ενημερώθηκε επιτόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο.

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Οι πυρκαγιές αυτές που ξεκίνησαν σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βοιωτίας χαρακτηρίστηκαν από την Πυροσβεστική ως οι δυσκολότερες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας οι πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν.

Επί ποδός βρίσκονται ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, και συγκεκριμένα, 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος εθελοντές, και 57 οχήματα ενώ στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

Στον Άγιο Βασίλειο δεκάδες κάτοικοι και παραθεριστές εγκλωβίστηκαν όταν η φωτιά απέκοψε τη μοναδική οδική πρόσβαση προς το χωριό και χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός τους δια θαλάσσης. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού αλλά και ιδιωτών οι οποίοι μετέφεραν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους στην παραλία της Λιβαδόστρας.

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Στην περιοχή μεταξύ Δομβραίνας και Αγίου Νικολάου, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, ενώ οι φλόγες κινούνται πλέον προς ήδη καμένες εκτάσεις, μειώνοντας τον άμεσο κίνδυνο για τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Νικολάου. Νωρίτερα είχαν σταλεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για την εκκένωση του Αγίου Νικολάου και των Αλυκών, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά. Οι κάτοικοι στην περιοχή Προσήλι και σε γειτονικούς οικισμούς έλαβαν επίσης προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση. Καλύτερη είναι η εικόνα στο Καλαμάκι και τη Ξηρομονή, όπου η έγκαιρη επέμβαση των εναέριων μέσων απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Δύσκολη νύχτα στο νότιο Ρέθυμνο

Άλλη μία δύσκολη νύχτα προδιαγράφεται για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, όλες οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στα ενεργά μέτωπα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Παρά το γεγονός ότι η συνολική εικόνα εμφανίστηκε καλύτερη το πρωί της Παρασκευής, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με το βάρος των επιχειρήσεων να πέφτει κυρίως στην Πρέβελη, τις Κεραμές, τον Δρυμίσκο και τον Ασώματο.

Η δυναμική εξέλιξη της πυρκαγιάς αποτυπώθηκε και στα αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών.

Στις 15:47 ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγεια. Ακολούθησε στις 16:20 μήνυμα για την απομάκρυνση από τον Δρυμίσκο προς το Σπήλι, στις 16:40 νέο μήνυμα για τις Κεραμές με κατεύθυνση προς τον Κισσό Κάμπο, ενώ στις 16:44 ζητήθηκε η απομάκρυνση από την περιοχή Δρυμισκιανό Αμμούδι προς την Τριόπετρα.

Στο μεταξύ, παράλληλα με τη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, συνεχίζονται και οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από τα αίτια της πυρκαγιάς. Δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ' υπόχρεω άσκησε η εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον δήμο Αγίου Βασιλείου.

Σε λίγο περισότερα...

Πηγή: skai.gr

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