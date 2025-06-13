Αποχαρακτηρισμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ιρανικό καθεστώς «πλησίαζε στο σημείο χωρίς επιστροφή» για την απόκτηση πυρηνικών όπλων έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραήλ.

«Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, και περισσότερο από την έναρξη του πολέμου, έχει εντοπιστεί συγκεκριμένη πρόοδος στις προσπάθειες του ιρανικού καθεστώτος να παράγει εξαρτήματα όπλων προσαρμοσμένα για πυρηνική βόμβα» τονίζουν οι IDF.

Το οπλοστάσιο του Ιράν

Με αντίποινα απειλεί η Τεχεράνη το Ισραήλ μετά την πρωτοφανή επίθεση τα ξημερώματα της Παρασκευής, και η απάντηση εξαρτάται από την πυραυλική δύναμη του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διαθέτουν περισσότερους από 100 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς που μπορούν να στείλουν βλήματα με βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων, αρκετές για να πλήξει το Ισραήλ, σύμφωνα με την έκθεση "Military Balance 2025" του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS).

Η πυραυλική δύναμη του Ιράν διαθέτει επίσης πυραύλους με στερεά καύσιμα και βαλλιστικούς πυραύλους με υγρά καύσιμα.

Οι πύραυλοι υγρού καυσίμου φέρουν τις βαρύτερες πολεμικές κεφαλές υψηλής εκρηκτικότητας - 1.200 κιλών και άνω - σε σύγκριση με περίπου 500 κιλά στους πυραύλους υγρού καυσίμου, σύμφωνα με τα ενημερωτικά δελτία του Missile Threat Project του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Το πλεονέκτημα όμως των πυραύλων με στερεά καύσιμα είναι ότι μπορούν να εκτοξευθούν σχεδόν αμέσως, ενώ ο ανεφοδιασμός ενός πυραύλου με υγρά καύσιμα μπορεί να διαρκέσει ώρες, σύμφωνα με το CNN.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, οι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύονται από το Ιράν μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ σε περίπου 15 λεπτά.

Το Ιράν διαθέτει επίσης μια σειρά από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κρουζ που μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ. Μπορεί να χρειαστούν κάποιες ώρες για να χτυπήσουν έναν στόχο σε αυτή την απόσταση, αλλά το πλεονέκτημά τους είναι πως φέρουν μικρότερες πολεμικές κεφαλές και είναι πιο ευάλωτοι στην ισραηλινή αεράμυνα.

Τον περασμένο Οκτώβριο, το Ιράν εκτόξευσε περίπου 200 βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, αλλά οι περισσότεροι καταρρίφθηκαν από την ισραηλινή άμυνα, τις ΗΠΑ και τις χώρες-εταίρους που βοήθησαν στην προστασία του Ισραήλ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Το Ισραήλ ανέφερε μόνο μικρές ζημιές από τους ιρανικούς πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατάφεραν να περάσουν τις ισραηλινές άμυνες.

Η ιρανική πολεμική αεροπορία διαθέτει 265 αεροσκάφη ικανά για μάχη, σύμφωνα με την έκθεση "Military Balance". Αλλά τα περισσότερα από αυτά είναι παλαιωμένα, από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη που θα απαιτούσαν ανεφοδιασμό αέρος για να φτάσουν στο Ισραήλ και το Ιράν διαθέτει λιγότερα από πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού, σύμφωνα με το IISS.

