Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Λονδίνο θα φορέσει τα γιορτινά του το Σάββατο για να τιμήσει τα επίσημα γενέθλια του Βασιλιά Καρόλου Γ' με την φαντασμαγορική παρέλαση «Trooping the Colour» στο κέντρο της πόλης την οποία αναμένεται να παρακολουθήσουν χιλιάδες άτομα.

Παρότι ο Βασιλιάς γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1948, τα επίσημα γενέθλιά του –σύμφωνα με τη βασιλική παράδοση από τον 18ο αιώνα– τιμώνται τον Ιούνιο, ώστε να διασφαλίζεται καλός καιρός για τις εκδηλώσεις.

Η τελετή θα ξεκινήσει περίπου στις 10:30 π.μ. (τοπική ώρα) με περισσότερους από 1.400 στρατιώτες, 200 άλογα και 400 μουσικούς να παρελαύνουν από το Horse Guards Parade προς το Μπάκιγχαμ. Μέλη της Βασιλικής Οικογένειας θα συμμετάσχουν επίσης στην εκδήλωση, με ορισμένα να παρελαύνουν έφιππα και άλλα να μετακινούνται με βασιλικές άμαξες.

Οι εορτασμοί θα κορυφωθούν με το καθιερωμένο «flypast» αεροσκαφών της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) και τη βασιλική οικογένεια να χαιρετά το πλήθος από το μπαλκόνι του Παλατιού.

Η λίστα απόδοσης τιμών που συνοδεύει τα επίσημα γενέθλια του μονάρχη (Birthday Honours) φέρνει και φέτος στο προσκήνιο γνωστά ονόματα. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θα τιμηθεί με τον τίτλο του ιππότη, ενώ ο θρύλος του ράγκμπι Μπίλι Μπόστον εντάσσεται στους τιμώμενους για τη διαχρονική προσφορά του στον βρετανικό αθλητισμό και την κοινότητα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.