Η Ρωσία καταδικάζει την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν

Η Ρωσία καταδίκασε την Παρασκευή την απότομη κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και εξέφρασε ανησυχία μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πεσκόφ είπε ακόμη ότι ο Πούτιν λαμβάνει αναφορές σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, την υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού SVR της Ρωσίας και το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα κατά του Ιράν την Παρασκευή, λέγοντας ότι είχε στοχεύσει πυρηνικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια βαλλιστικών πυραύλων και στρατιωτικούς διοικητές κατά την έναρξη μιας επιχείρησης για να αποτρέψει την Τεχεράνη από την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

