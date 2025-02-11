Χιλιάδες ξένοι επισκέπτονται τις χονδρικές αγορές της Κίνας κάθε χρόνο για να βρουν φθηνά εμπορεύματα κάθε είδους για την επιχείρησή τους.

Η μεγαλύτερη διεθνής εμπορική αγορά χονδρικής παγκοσμίως για εμπορεύματα καθημερινής χρήσης είναι η Yiwu International Trade Market, που βρίσκεται στην πόλη Γίγου της επαρχίας Τσετσιάνγκ στην ανατολική Κίνα.

Η αγορά στεγάζει πάνω από 70.000 επιχειρήσεις χονδρικής και δέχεται 200.000 επισκέπτες καθημερινά, καθώς θεωρείται ως η μεγαλύτερη και η φθηνότερη αγορά χονδρικής μικρών εμπορευμάτων στον κόσμο.

Για παράδειγμα, παιχνίδια, στολίδια, τζιν, ρούχα, εξαρτήματα 3D, υποδήματα, ηλεκτρικός εξοπλισμός, οικιακές συσκευές, αθλητικός εξοπλισμός και αξεσουάρ είναι κάποια από τα εμπορεύματα που μπορεί να βρει κάποιος στην αγορά της Γιγού.

Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες είναι τα παιχνίδια, η διακόσμηση του σπιτιού, τα χριστουγεννιάτικα προϊόντα, τα κοσμήματα, τα gadgets, τα χαρτικά.

Εκτός από τις αγορές με φυσική παρουσία, η αγορά της Γίγου είναι και ένας κεντρικός προμηθευτή για τις πλατφόρμες του κινεζικού ηλεκτρονικού διασυνοριακού εμπορίου (πχ Temu, Shein κ.α).

Πηγή: skai.gr

