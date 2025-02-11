Εθνική Τράπεζα: Σημαντικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην ενέργεια

Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα από Έλληνες και ξένους επενδυτές, διαπιστώνει η Εθνική Τράπεζα η οποία προχώρησε πρόσφατα και στην πρώτη συμφωνία χρηματοδότησης για την εγκατάσταση στη χώρα μας μπαταρίας ισχύος 50 μεγαβάτ από ξένο όμιλο, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Στην αιχμή του ενδιαφέροντος παραμένουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι μονάδες αποθήκευσης (μπαταρίες και αντλησιοταμίευση), τα δίκτυα αλλά και το φυσικό αέριο, παρά το γεγονός ότι οι νέες μονάδες ΑΠΕ πλέον συμμετέχουν στην αγορά χωρίς εγγυημένες τιμές και παρά επίσης το «φρένο» στην ενεργειακή μετάβαση που παρατηρείται διεθνώς μετά την εκλογή Τραμπ.

Όπως δήλωσε σε συνάντηση με δημοσιογράφους, ο γενικός διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας Βασίλης Καραμούζης, ο ρόλος των τραπεζών στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας είναι και θα παραμείνει πολύ σημαντικός, καθώς μόνον για τις ΑΠΕ θα απαιτηθούν νέες επενδύσεις ύψους 15 έως 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέχρι το 2030. Από αυτά τα κεφάλαια, περίπου το 50% θα προέλθει από τραπεζικό δανεισμό και η Εθνική Τράπεζα, έχει στόχο να διατηρήσει ηγετικό ρόλο με ποσοστό πάνω από 30% στην αγορά της ενέργειας.

Η Εθνική έχει χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων ΑΠΕ 3 δισ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 30% της αγοράς, καλύπτοντας όλο το φάσμα των παραδοσιακών έργων ΑΠΕ, από ενεργειακές κοινότητες και άλλα μικρά έργα, μέχρι πολύ σύνθετα μεγάλα πάρκα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μισά από τα έργα που εντάσσει η Εθνική στο Ταμείο Ανάκαμψης αφορούν ΑΠΕ, ενώ από το 1 δισ. των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Green Investments στην Ελλάδα, η Εθνική έχει απορροφήσει το 80%. Η σημαντική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ συνδυάστηκε και με την πρώτη έκδοση πράσινων ομολόγων από ελληνική τράπεζα. Πλέον η τράπεζα έχει ~Euro 1,2 δισ. μέσω 2 εκδόσεων.

Επισημάνθηκε τέλος το προϊόν Energy Baseload Swap (EBS) που ενεργοποιήθηκε το 2024 και δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να σταθεροποιήσουν το ενεργειακό τους κόστος (στην περίπτωση των καταναλωτών) ή το έσοδό τους (στην περίπτωση των παραγωγών ΑΠΕ) για περίοδο έως και 10 ετών, μέσω διμερούς χρηματοοικονομικής σύμβασης με την Εθνική. Αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλοι αλλά και μικροί παραγωγοί ΑΠΕ έχουν κλειδωμένη ταρίφα χωρίς απαραίτητα να συνάψουν διμερή συμφωνία (PPA) με κάποιο μεγάλο καταναλωτή και ως εκ τούτου - όπως αναφέρει η ΕΤΕ - αποκτούν την ευχέρεια να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια στην υλοποίηση της επένδυσης και να εξασφαλίσουν πιο εύκολα χρηματοδότηση, δεδομένου του μειωμένου ρίσκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

