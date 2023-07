Πνίγηκε κάνοντας κωπηλασία ο σεφ του Μπαράκ Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και η Μισέλ Ομπάμα θρηνούν την απώλεια ενός αγαπημένου μέλους του προσωπικού τους, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν υπέροχο άνθρωπο».

Ο Tafari Campbell, πρώην βοηθός σεφ του Λευκού Οίκου, ο οποίος αργότερα έγινε προσωπικός σεφ των Ομπάμα, πέθανε κάνοντας κωπηλασία κοντά στην έπαυλη Katama των Ομπάμα, στο Martha's Vineyard. Ήταν μόλις 45 ετών.

Οι Ομπάμα σε ανακοίνωση που εξέδωσαν μιλούν για το ταλέντο του στην κουζίνα και όχι μόνο. «Ο Tafari ήταν ένα αγαπημένο μέλος της οικογένειάς μας. Όταν τον πρωτογνωρίσαμε, ήταν ένας ταλαντούχος βοηθός σεφ στον Λευκό Οίκο, δημιουργικός και παθιασμένος με το φαγητό και την ικανότητά του να φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Στα χρόνια που ακολούθησαν, τον γνωρίσαμε ως έναν ζεστό, διασκεδαστικό, εξαιρετικά ευγενικό άνθρωπο που έκανε τη ζωή όλων μας λίγο πιο φωτεινή

Σήμερα, μαζί με όλους όσοι γνώριζαν και αγαπούσαν τον Tafari, ιδιαίτερα τη σύζυγό του Σέρις και τα δίδυμα αγόρια τους, τον Ξαβιέ και τον Σάβιν, θρηνούμε για την απώλεια ενός πραγματικά υπέροχου ανθρώπου», καταλήγει η ανακοίνωση.

Body of Obamas' personal chef recovered from Martha's Vineyard lake https://t.co/8pigXZ8C3w pic.twitter.com/rEGsfiHoYz

Ο άτυχος Tafari Campbell είχε επισκεφθεί τη Μασαχουσέτη από το σπίτι του στη Βιρτζίνια. Η οικογένεια Ομπάμα δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του ατυχήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία η έρευνα ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής για «έναν άνδρα που έκανε κουπί στο νερό, ο οποίος φάνηκε να αγωνίζεται για λίγο και στη συνέχεια βυθίστηκε και δεν αναδύθηκε».

BREAKING: Barack Obama's personal chef, Tafari Campbell, found dead after drowning near the former president's Martha's Vineyard home 🙏😔 pic.twitter.com/qPsI1cc51N