Γαλλία: Η μεγαλύτερη πύρινη κρίση των τελευταίων ετών – Η πυρκαγιά «πολιορκεί» το Μπορντό

Μία πρωτοφανής περιβαλλοντική κρίση εξελίσσεται στη νοτιοδυτική Ευρώπη, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία έχουν αναγκάσει περισσότερους από 375.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης που έχει γνωρίσει η περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες.

Europe is burning. France + Spain: 250,000+ people evacuated this weekend alone. France: 98,000 hectares destroyed, a new national record. Worst wildfire crisis in the country’s history.



Even the Tour de France had to cut its final stage. When wildfires cancel the Tour de… pic.twitter.com/DOXFbJj8bZ July 26, 2026

Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να βρίσκεται στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι ακραίες θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να τροφοδοτούν τις φλόγες, παρά τη γιγαντιαία κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

FRANCE: HORSES SPRINT FOR THEIR LIVES after being RELEASED from burning fields



APOCALYPTIC FIRES rage in background https://t.co/obxyj7hTTc pic.twitter.com/WBUvpVB2sR — RTVisual (@RT_Visual_on_X) July 26, 2026

Οι γαλλικές αρχές προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν νέες αναζωπυρώσεις.

Η μάχη με τις φλόγες πλησιάζει το Μπορντό

Η σοβαρότερη κατάσταση καταγράφεται στην περιφέρεια Ζιρόντ (Gironde), κοντά στο Μπορντό, όπου η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 420 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικής και αγροτικής έκτασης, μία περιοχή σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι.

Thousand of acres of lands are burning in France animals running and uncontrolled fires raging... pic.twitter.com/9wVdT65gkN — Hugo Moreira 🇪🇺 (@HfcmoreiraHugo) July 26, 2026

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις φλόγες να φτάνουν σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το Μπορντό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές.

🇫🇷 A separate major wildfire is burning in the Landes — around Biscarrosse and Parentis-en-Born — distinct from the Gironde blaze threatening Bordeaux ~60 km to the north.



Per the Landes prefecture, it started July 24 on the D652 road at Biscarrosse and reached the… pic.twitter.com/EewergYefJ — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 26, 2026



Οι συνεχείς μεταβολές στην κατεύθυνση των ανέμων προκάλεσαν σειρά αναζωπυρώσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 48 ωρών, με αποτέλεσμα να επεκταθούν εκ νέου οι ζώνες εκκένωσης και να ενεργοποιηθεί επανειλημμένα το σύστημα έκτακτης ειδοποίησης FR-Alert, μέσω του οποίου κάτοικοι και τουρίστες έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν άμεσα τις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Περισσότεροι από 260.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους μόνο στη Γαλλία, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να φιλοξενούνται σε προσωρινά καταλύματα.

Εκκένωση του Cap Ferret με πλοία

Από τις πιο δραματικές στιγμές των τελευταίων ημερών ήταν η πλήρης εκκένωση της χερσονήσου Cap Ferret, ενός από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας.

Με τον μοναδικό οδικό άξονα να απειλείται από τις φλόγες, οι αρχές ενεργοποίησαν μεγάλη επιχείρηση θαλάσσιας απομάκρυνσης πολιτών.

Χιλιάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν με φεριμπότ, θαλάσσια ταξί και ιδιωτικά σκάφη προς την απέναντι πλευρά της λεκάνης του Αρκασόν (Arcachon), προκειμένου να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός τους.

Massive, out-of-control wildfires in France are spreading rapidly, forcing the evacuation of hundreds of thousands of people. pic.twitter.com/g0ZS432afT — Channel 8 English (@Channel8English) July 27, 2026

Πυροσωρειτομελανία - Το σπάνιο φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες



Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η πυρκαγιά δημιούργησε ένα εξαιρετικά σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως πυροσωρειτομελανίας (pyrocumulonimbus).

Πρόκειται για ένα καταιγιδοφόρο νέφος που σχηματίζεται από τη θερμότητα μιας εξαιρετικά μεγάλης πυρκαγιάς.

Το νέφος αυτό μπορεί να προκαλέσει ισχυρούς ανοδικούς και καθοδικούς ανέμους, στροβιλισμούς, ακόμη και κεραυνούς, δημιουργώντας νέες εστίες φωτιάς και μετατρέποντας την πυρκαγιά σε ένα σχεδόν αυτόνομο και απρόβλεπτο καιρικό σύστημα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νιούνιες, δήλωσε ότι η φωτιά «δημιουργεί τους δικούς της ανέμους», εξηγώντας πως αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η εξάπλωσή της έγινε τόσο ταχεία προς το Μπορντό.

Σύμφωνα με τη Γαλλική Ομοσπονδία Πυροσβεστών, η εμφάνιση ενός τόσο ισχυρού φαινομένου θεωρείται πρωτοφανής για τη χώρα και αποτυπώνει τις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

Τεράστια κινητοποίηση δυνάμεων

Η γαλλική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν περίπου 2.500 πυροσβέστες, 1.500 στρατιωτικοί, 1.200 αστυνομικοί, εκατοντάδες εθελοντές, δεκάδες πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, Air Tractor και ελικόπτερα, ενώ η Γαλλία ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας ενισχύσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ευχαρίστησε δημόσια τα κράτη που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην έκκληση του Παρισιού, κάνοντας λόγο για μια ευρωπαϊκή επίδειξη αλληλεγγύης απέναντι σε μία πρωτοφανή φυσική καταστροφή.

84 τραυματίες πυροσβέστες – Καταστροφές σε σπίτια και υποδομές

Η μάχη με τις φλόγες έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές απώλειες στις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Από την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς έχουν τραυματιστεί 84 πυροσβέστες, εκ των οποίων οι δέκα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Παράλληλα, η φωτιά έχει καταστρέψει τουλάχιστον 240 κατοικίες, καθώς και τουριστικές εγκαταστάσεις, κάμπινγκ και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Ένα μεγάλο εκθεσιακό κέντρο στο Μπορντό έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής των εκτοπισμένων, παρέχοντας προσωρινή στέγαση, τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης σε χιλιάδες ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Συλλήψεις για επικίνδυνες παραβάσεις

Οι γαλλικές αρχές έχουν εντείνει τους ελέγχους στις περιοχές γύρω από τα πύρινα μέτωπα.

Η αστυνομία προχώρησε σε αρκετές συλλήψεις πολιτών που παραβίασαν τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας που κάπνιζε μέσα σε δασική περιοχή και δύο ακόμη που είχαν ανάψει μπάρμπεκιου, παρά την καθολική απαγόρευση χρήσης φωτιάς.

Η κλιματική κρίση αλλάζει τον χαρακτήρα των πυρκαγιών

Επιστήμονες, μετεωρολόγοι και οι γαλλικές αρχές συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι οι πυρκαγιές του 2026 αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τη συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών.

Οι παρατεταμένοι καύσωνες, η ιστορική ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν συνθήκες για πυρκαγιές ακραίας συμπεριφοράς, οι οποίες εξαπλώνονται με πρωτοφανή ταχύτητα και μπορούν ακόμη και να δημιουργήσουν τα δικά τους μετεωρολογικά φαινόμενα.

Παρά τις προσπάθειες χιλιάδων πυροσβεστών, οι αρχές εκτιμούν ότι η πλήρης οριοθέτηση των μετώπων θα απαιτήσει αρκετές ακόμη ημέρες, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για άμεση αποκλιμάκωση της κατάστασης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.