Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν την Τρίτη τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στην απομακρυσμένη κομητεία Σινγκχάι, στη βορειοδυτική επαρχία Τσινγκχάι της Κίνας, προκαλώντας αισθητές δονήσεις ακόμη και στην πρωτεύουσα της επαρχίας.

Ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 5,7 βαθμών, καταγράφηκε στις 11:16 π.μ. τοπική ώρα, ενώ μόλις 18 λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη δόνηση μεγέθους 5,8 βαθμών, σύμφωνα με το Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας.

Και οι δύο σεισμοί είχαν εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, με το επίκεντρό τους να εντοπίζεται σε αραιοκατοικημένη περιοχή μεγάλου υψομέτρου, περίπου 244 χιλιόμετρα από τη Σινίνγκ, την πρωτεύουσα της Τσινγκχάι. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές και στην πόλη, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή καταρρεύσεις κτιρίων. Σύμφωνα με το Xinhua, «η δημόσια τάξη παραμένει συνολικά σταθερή», ενώ ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κατευθύνονται προς την περιοχή του επίκεντρου.



Πηγή: skai.gr

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