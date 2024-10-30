Οι καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ωρών στα νότια και ανατολικά της Ισπανία είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ολόκληρες πόλεις στην επαρχία της Αλμπαθέτε και της Βαλένθια, ενώ αρκετές σοροί έχουν εντοπιστεί μέσα στα νερά.

Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέας TVE, επικαλούμενο την αστυνομία, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, στην περιφέρεια της Βαλένθια. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για τουλάχιστον τρεις αγνοούμενους στη συγκεκριμένη πόλη.

Επίσης στην περιοχή Αλμπαθέτε, που είναι η χειρότερα πληγείσα περιοχή, υπάρχουν αναφορές για έξι αγνοούμενους.

«Βρέθηκαν πτώματα, αλλά από σεβασμό προς τις οικογένειες, δεν πρόκειται να δώσουμε περαιτέρω στοιχεία», δήλωσε νωρίτερα σήμερα το πρωί ο Κάρλος Μαζόν, ο επικεφαλής της περιφέρειας της Βαλένθια.

Χθες το βράδυ, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον επτά αγνοούμενους: έξι στην πόλη Λετούρ, στην επαρχία Αλμπαθέτε, στην περιφέρεια Καστίλη-Λα Μάντσα, κι άλλον έναν - οδηγό φορτηγού - στην πόλη Αλκούδια, στην περιφέρεια Βαλένθια.

Οι αρχές έχουν εκδώσει κόκκινο συναγερμό, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση μέχρι νεωτέρας.

Σχολεία, δικαστήρια και άλλες αναγκαίες υπηρεσίες ανέστειλαν τη λειτουργία τους στην Κάρλετ και σε άλλες κοντινές πόλεις στην περιφέρεια της Βαλένθιας.

❗️🌊🇪🇦 - Apocalyptic scenes in Spain:



Severe flooding continues to devastate the eastern provinces of Albacete and Valencia, driven by torrential rains from stationary storms.



A red alert has been issued, with numerous people stranded in floodwaters and emerging reports of… pic.twitter.com/qsBCJLKGSi — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 29, 2024

«Ενημερώνομαι με ανησυχία για τις πληροφορίες για αγνοούμενους και ζημιές που προκάλεσε η καταιγίδα τις τελευταίες ώρες», ανέφερε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μέσω X, καλώντας επίσης τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. «Πολλή προσοχή και να αποφύγετε τις ανώφελες μετακινήσεις», τόνισε.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET κήρυξε σε κόκκινο συναγερμό το ανατολικό τμήμα της περιφέρειας της Βαλένθιας και σε κίτρινο συναγερμό τμήματα της Ανδαλουσίας στον νότο, όπου ένα τρένο εκτροχιάστηκε εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης, αν και κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η Βαλένθια δέθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα της καταιγίδας, με περισσότερα από 90 χιλιοστά βροχής σε λιγότερο από μία ώρα ή 180 χιλιοστά σε λιγότερες από 12 ώρες.

Η καταιγίδα έπληξε αρχικά την Ανδαλουσία. Στο Ελ Εχίντο, μια μεσογειακή πόλη γνωστή για τα θερμοκήπιά της, μια χαλαζόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να σπάσουν εκατοντάδες παρμπρίζ αυτοκινήτων και να πλημμυρίσουν δρόμοι.

Στην Αλόρα, επίσης στην Ανδαλουσία, ο ποταμός Γουαδαλόρθε υπερχείλισε και 14 άνθρωποι χρειάστηκε να διασωθούν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.