Πλημμύρες στη Βαλένθια: Αστρονονομικό το κόστος της καταστροφής για το κράτος

Αν και οι διαστάσεις της καταστροφής κάνουν προς το παρόν πολύ δύσκολη την αποτίμηση, το κόστος των φονικών πλημμυρών που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ισπανία προβλέπεται να είναι αστρονομικό τόσο για το κράτος όσο και για τον ασφαλιστικό κλάδο.

Κτίρια γκρεμισμένα από την οργή των νερών.

Χιλιάδες κατεστραμμένα αυτοκίνητα σε σωρούς στις άκρες των δρόμων. Γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές που πρέπει να κατασκευαστούν από την αρχή.

Επιχειρήσεις αφανισμένες από τις πλημμύρες, κυρίως στον αγροτικό τομέα...

Με βάση τις εικόνες του καθολικού ολέθρου που έρχονται από τις πληγείσες περιοχές, «θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την μεγαλύτερη καταστροφή που γνώρισε ποτέ η Ισπανία εξαιτίας της κλιματικής κρίσης», δηλώνει η Μιρέντσου ντελ Βάγε, πρόεδρος της ομοσπονδίας ασφαλιστών Unespa.

«Είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς για να γίνουν εκτιμήσεις», δήλωσε από την πλευρά του ο Θελεδόνιο Βιγιαμαγιόρ, πρόεδρος του Consorcio de Compensación de Seguros (Κοινοπραξία Ασφαλιστικών Αποζημιώσεων, CCS), δημόσιου/ιδιωτικού οργανισμού που είναι επιφορτισμένος με τις διαδικασίες των αποζημιώσεων σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.

«Αλλά γνωρίζουμε ότι, με οικονομικούς όρους, το κόστος θα είναι πολύ υψηλό», λέει στέλνοντας παράλληλα «ένα καθησυχαστικό μήνυμα σε σχέση με τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές».

Για λόγους σύγκρισης, το κόστος των πλημμυρών του Ιουλίου 2021 στην δυτική Ευρώπη (Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία) που προκάλεσαν τον θάνατο άνω των 200 ανθρώπων, έφθασε τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την Swiss Re.

Οποιο και αν είναι το τελικό κόστος της καταστροφής, θα βαρύνει σημαντικά στα οικονομικά του κράτους και της περιφέρειας της Βαλένθια.

Η τοπική κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει την διάθεση ενός πρώτου πακέτου ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνει μέτρα αναστολής συμβάσεων εργασίας και υποστήριξης των επιχειρήσεων. Μαζί με το κεντρικό κράτος θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτήσει τον καθαρισμό και την επαναλειτουργία του οδικού δικτύου και των υποδομών.

Επειτα από σύσκεψη με τους τοπικούς παράγοντες χθες το βράδυ, το υπουργείο Μεταφορών έκανε την εκτίμηση ότι οι «αναγκαίες επενδύσεις» για την αποκατάσταση του δικτύου μεταφορών θα απαιτήσουν το ποσόν των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό είναι μία προσωρινή αποτίμηση.

Ομως τον μεγάλο λογαριασμό θα τον πληρώσει ο ασφαλιστικός τομέας, που θα κληθεί να αποζημιώσει επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαλένθια, 4.500 επιχειρήσεις που βρίσκονται στα ισόγεια κτιρίων πρέπει να έχουν καταστραφεί. Δεκάδες εμπορικά κέντρα και βιομηχανικές ζώνες έχουν επίσης πληγεί, ενώ οι μεταφορικές εταιρείες της περιοχής έχουν χάσει μεγάλο αριθμό φορτηγών.

Στον αγροτικό τομέα, οι ζημιές είναι επίσης τεράστιες, κυρίως στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών, τομέα στον οποίο η Βαλένθια είναι μεγάλη εξαγωγική δύναμη.

Σύμφωνα με το τοπικό αγροτικό συνδικάτο La Unio, έχουν πληγεί 500.000 στρέμματα καλλιεργειών.

Μόνο στον αγροτικό τομέα, το κόστος των ζημιών μπορεί να φθάσει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Agroseguro, οργανισμού που διαχειρίζεται τις ισπανικές αγροτικές αποζημιώσεις.

Οι απώλειες είναι «καταστροφικές» και οι συνέπειες «ανυπολόγιστες», σύμφωνα με το συνδικάτο Asaja.

Ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρμπο δήλωσε ότι «400 ειδικοί» έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να αποτιμήσουν τις ζημίες. Δήλωσε επίσης ότι 46.000 αιτήσεις αποζημίωσης έχουν ήδη κατατεθεί από τους ασφαλισμένους, αριθμός πρωτοφανής.

Στην Ισπανία, οι ασφαλιστικές εταιρείες στηρίζονται σε περίπτωση φυσικής καταστροφής στο κοινό εγγυητικό ταμείο, που τροφοδοτείται από μερίδιο που παρακρατείται από τα συμβατικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Το ταμείο αυτό επιτρέπει τον καταμερισμό των ρίσκων σε ολόκληρο τον τομέα.

Το κοινό εγγυητικό ταμείο διαχειρίζεται το Consorcio de Compensación de Seguros, που ανήκει στο υπουργείο Οικονομίας. Αυτός ο οργανισμός θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων.

Μόνο οι περιφερειακές ζημίες, στις ζώνες που βρίσκονται εκτός των περιοχών που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση φυσικής καταστροφής, θα αποζημιωθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Το CCS θα έχει την δυνατότητα κάλυψης του κόστους;

Θα πρέπει να αυξήσει το μερίδιο που παρακρατείται από τα ασφαλιστικά συμβόλαια; «Υπάρχουν αποθέματα», διαβεβαιώνει ειδικός του ασφαλιστικού τομέα που επιμένει ότι το σχήμα αυτό είναι ισχυρό.

Το ίδιο μήνυμα απευθύνει η πρόεδρος της l'Unespa Μιρέντσου ντερ Βάγε: «το σύστημα είναι πλήρως εξοπλισμένο για να αντιμετωπίσει αυτούς του είδους την κατάσταση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.