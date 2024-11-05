Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου απέπεμψε από την κυβέρνηση τον Γιόαβ Γκάλαντ σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, επικαλούμενος έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ίδιο και τον πρώην υπουργό Άμυνας.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι υπήρχε χάσμα μεταξύ των δύο αναφορικά με τη διαχείριση των πολέμων.

Ο Γιόαβ Γκάλαντ πρόκειται να αντικατασταθεί από τον Ίσραελ Κατς, ο οποίος ήταν υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ.

Το ρόλο του υπουργού Εξωτερικών θα αναλάβει ο Γκίντεον Σαάρ, ο οποίος ήταν στο παρελθόν υπουργός χωρίς χαρτοφυλάκιο.

Ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο Νετανιάχου επίκειται και η καρατόμηση του αρχηγού του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Χέρτσι Χαλεβί και τον επικεφαλής της Shin Bet, Ρόνεν Μπαρ. Ωστόσο, ο Νετανιάχου αρνείται ότι θα γίνουν αλλαγές στον στρατό και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Επικοινώνησε με τις ηγεσίες και τους ζήτησε να συνεργαστούν με τον νέο υπουργό Άμυνας

«Δυστυχώς, αν και τους πρώτους μήνες του πολέμου υπήρχε εμπιστοσύνη και υπήρχε πολύ γόνιμη δουλειά, τους τελευταίους μήνες αυτή η εμπιστοσύνη έσπασε μεταξύ εμένα και του υπουργού Άμυνας», είπε ο Νετανιάχου.

"Έκανα επανειλημμένες προσπάθειες για να γεφυρώσω αυτά τα κενά, αλλά απλώς διευρύνθηκαν. Αυτά τα ζητήματα έφτασαν ακόμη και στο κοινό με απαράδεκτο τρόπο και, το χειρότερο, έγιναν γνωστά στους εχθρούς μας, που χάρηκαν και επωφελήθηκαν από αυτό", δήλωσε

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι τα περισσότερα μέλη της κυβέρνησης συμφωνούν μαζί του.

Από την πλευρά του στην πρώτη του δήλωση, ο Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε ότι «η ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ ήταν και θα παραμείνει πάντα η αποστολή της ζωής μου».

Σημειώνεται ότι οι σχέσεις του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας επιδεινώθηκαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου με αιχμή τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα με τον Γιόαβ Γκάλαντ να κατηγορεί τον Νετανιάχου για έλλειψη πρόθεσης να διαπραγματευτεί για την απελευθέρωση των ομήρων.

Μάλιστα, ο Γκάλαντ κατηγόρησε δημοσίως τον Νετανιάχου ότι εμπλέκει πολιτικούς λόγους στη λήψη των αποφάσεών του, ενώ ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Γκάλαντ ότι προσπάθησε να ανατρέψει την κυβέρνηση εκ των έσω.

Η εκδίωξη του Γκάλαντ θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στον πολυμέτωπο πόλεμο του Ισραήλ και στις προσπάθειες των ΗΠΑ να τον τερματίσουν. Ο πρώην υπουργός Άμυνας υπήρξε ο συνδετικός κρίκος της σχέσης με τις ΗΠΑ και ο πιο ένθερμος υποστηρικτής των προσπαθειών της κυβέρνησης Μπάιντεν να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η ένταση μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και του Νετανιάχου έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες λόγω της σκληρής θέσης του Ισραηλινού πρωθυπουργού στις συνομιλίες, αλλά και για μια σειρά ν στρατιωτικών ενεργειών που αναλήφθηκαν χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση προς τις ΗΠΑ.

Ο Γκάλαντ μίλησε περισσότερες από 70 φορές με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν τηλεφωνικά και αρκετές φορές προσωπικά κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπως δείχνουν οι ανακοινώσεις του Πενταγώνου.

Ο Γκαλάντ είχε τη στήριξη των ΗΠΑ και η απόλυση του έρχεται μετά την κριτική του Μπλίνκεν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Ο Γκάλαντ και ο Νετανιάχου είναι και οι δύο μέλη του συντηρητικού κόμματος Λικούντ του Ισραήλ. Αλλά οι σχέσεις μεταξύ τους ήταν κακές εδώ και μήνες, με τους άντρες να μιλούν μετά βίας, λένε άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα. Ο Γκάλαντ έχει επικρίνει τον πρωθυπουργό σε συναντήσεις, κοινοβουλευτικές εμφανίσεις, ακόμη και σε συνεντεύξεις τύπου.

Ο Νετανιάχου είπε σχετικά με την επιλογή του υπουργού Άμυνας, Ίσραελ Κατς, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σκληροπυρηνικούς εντός της ισραηλινής κυβέρνησης, ότι «ο Κατς έχει αποδείξει την ικανότητά του και την αφοσίωσή του στην εθνική ασφάλεια, ως υπουργός Εξωτερικών, Οικονομικών και Υπουργός Πληροφοριών για πέντε χρόνια, καθώς και ως μακροχρόνιο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας».

«Φέρνει έναν εντυπωσιακό συνδυασμό εμπειρίας και πρακτικής ικανότητας, γνωστό ως «μπουλντόζα» με ήρεμη δύναμη και υπεύθυνη αποφασιστικότητα—όλα τα βασικά χαρακτηριστικά για την ηγεσία της εκστρατείας», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση Νετανιάχου:

«Ως Πρωθυπουργός του Ισραήλ, η κύρια υποχρέωσή μου είναι να διατηρήσω την ασφάλεια του Ισραήλ και να επιτύχω την ολοκληρωτική μας νίκη.

Εν μέσω πολέμου, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται απόλυτη εμπιστοσύνη μεταξύ του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας.

Δυστυχώς, παρόλο που υπήρχε εμπιστοσύνη κατά τους πρώτους μήνες της στρατιωτικής εκστρατείας, και είχαμε μια πολύ παραγωγική συνεργασία, τους τελευταίους μήνες αυτή η εμπιστοσύνη μεταξύ εμένα και του Υπουργού Άμυνας είχε αρχίσει να ραγίζει.

Ο Υπουργός Άμυνας Γκάλαντ και εγώ είχαμε ουσιαστικές διαφωνίες για τη διαχείριση της στρατιωτικής εκστρατείας, διαφωνίες που συνοδεύτηκαν από δημόσιες δηλώσεις και ενέργειες που αντιβαίνουν στις αποφάσεις της Κυβέρνησης και του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Έχω κάνει πολλές προσπάθειες να επιλύσω αυτές τις διαφωνίες, αλλά έγιναν ολοένα και ευρύτερες. Δημοσιοποιήθηκαν επίσης στο κοινό με ακατάλληλο τρόπο, και ακόμη χειρότερα, έγιναν γνωστές και στους εχθρούς μας. Οι εχθροί μας έχουν χαρεί πολύ από αυτές τις διαφωνίες και έχουν αποκομίσει πολλά οφέλη από αυτές.

Οι διαφορετικές απόψεις σε ανοιχτές συζητήσεις, όπως μπορεί να επιβεβαιώσει όποιος με γνωρίζει, είναι ο τρόπος μου να διεξάγω συζητήσεις και διαβουλεύσεις και να λαμβάνω αποφάσεις. Όλοι το ξέρουν αυτό. Ωστόσο, η διεύρυνση της κρίσης εμπιστοσύνης μεταξύ εμένα και του Υπουργού Άμυνας είχε γίνει δημόσια γνωστή και αυτή η κρίση εμποδίζει τη σωστή διαχείριση της στρατιωτικής εκστρατείας.

Δεν είμαι ο μόνος με αυτή την άποψη καθώς τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στο Γραφείο Ασφαλείας, η πλειοψηφία των μελών του οποίου, σχεδόν όλα τα μέλη, συμμερίζονται την αίσθηση ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ενόψει των ανωτέρω, αποφάσισα σήμερα να απομακρύνω τον Υπουργό Άμυνας από τη θέση του. Στη θέση του, αποφάσισα να διορίσω τον Υπουργό Ίσραελ Κατς σε αυτή τη θέση. Ο Ίσραελ Κατς έχει αποδείξει τις ικανότητές του και έχει συμβάλει στην εθνική ασφάλεια ως Υπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Οικονομικών, Υπουργός Πληροφοριών για πέντε χρόνια, και εξίσου σημαντικός, ως μακροχρόνιο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου Κρατικής Ασφάλειας.

Ο Ίσραελ Κατς έχει έναν εντυπωσιακό συνδυασμό πλούσιας εμπειρίας και εκτελεστικών ικανοτήτων. Είναι γνωστός ως άνθρωπος της δράσης που συνδυάζει την ευθύνη με την επιφυλακτική αποφασιστικότητα, όλα τα σημαντικά χαρακτηριστικά για την καθοδήγηση μιας στρατιωτικής εκστρατείας.

Επίσης, μίλησα σήμερα με τον υπουργό Γκίντεον Σααρ και του πρότεινα να συμμετάσχει στον συνασπισμό μαζί με την παράταξή του και να υπηρετήσει ως Υπουργός Εξωτερικών. Ως μέλος της Κυβέρνησης και του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας για πολλά χρόνια, ο Γκίντεον Σάαρ κατέχει πολλή εμπειρία στους τομείς της πολιτικής και της ασφάλειας και θα είναι μια σημαντική προσθήκη στην ηγετική μας ομάδα.

Η προσθήκη του Γκίντεον Σάαρ και η προσθήκη της παράταξής του θα αυξήσει τη σταθερότητα του συνασπισμού και της κυβέρνησης, σημαντικοί παράγοντες ανά πάσα στιγμή, και ιδιαίτερα σημαντικοί σε καιρό πολέμου. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτά τα βήματα θα ενισχύσουν την Κυβέρνηση και το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας, μετατρέποντάς τα σε φορείς που εργάζονται συνεργατικά και αρμονικά για την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ, για τους πολίτες του Ισραήλ και για τη νίκη μας».

Η πρώτη αντίδραση του Γκάλαντ

Από την πλευρά του, ο Γκαλάντ υποστήριξε ότι απολύθηκε εξαιτίας της προσήλωσης του στην επιστροφή των ομήρων και της επιμονής του στους συμβιβασμούς που πρέπει να γίνουν. Πρόσθεσε ότι υπήρχαν διαφωνίες με Νετανιάχου για τη στράτευση των υπερορθόδοξων, και για την έρευνα που ζήτησε ο ίδιος σε σχέση με τις αστοχίες της 7ης Οκτωβρίου

