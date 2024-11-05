Ιρλανδία: Παλαιστίνια πρεσβευτής διορίζεται για πρώτη φορά στο Δουβλίνο

Το Δουβλίνο ενέκρινε σήμερα για πρώτη φορά τον διορισμό μιας Παλαιστίνιας πρεσβευτή στην Ιρλανδία, μετά την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης την άνοιξη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Τζίλαν Ουάχμπα Αμπνταλματζίντ, διπλωμάτης και σήμερα η επικεφαλής της αποστολής της Παλαιστίνης στην Ιρλανδία, θα καταλάβει αυτή τη νέα θέση.

Στα τέλη Μαΐου, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Νορβηγία αναγνώρισαν επίσημα το "κυρίαρχο και ανεξάρτητο" κράτος της Παλαιστίνης με στόχο να προωθήσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό τους, την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Μια εβδομάδα αργότερα, και η Σλοβενία προχώρησε στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει την οργή των ισραηλινών αρχών, και ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς επέκρινε έντονα τους ηγέτες των χωρών αυτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι χώρες αυτές ανήκουν στις πιο επικριτικές φωνές στην Ευρώπη απέναντι στο Ισραήλ από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Στις 29 Σεπτεμβρίου εγκαθιδρύθηκαν επίσημα διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Ιρλανδίας και της Παλαιστίνης.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 17 Οκτωβρίου, η παλαιστινιακή κυβέρνηση του Μοχάμαντ Μουσταφά γνωστοποίησε επίσημα στο Δουβλίνο την πρόθεσή της να εξελιχθεί η διπλωματική της αντιπροσώπευση στην Ιρλανδία από αποστολή σε πρεσβεία.

Η αλλαγή αυτή θα επιτρέψει στο προσωπικό να επωφελείται από το πλήρες φάσμα των ισχυόντων προνομίων και ασυλιών, βάσει της Σύμβασης της Βιέννης του 1961 που εγγυάται την προστασία των διπλωματών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

