Ομάδες επαγρύπνησης, που απαρτίζονται από πολίτες οργισμένους μπροστά στην ανταπόκριση των αρχών στις χειρότερες πλημμύρες που βίωσε η Ισπανία εδώ και δεκαετίες, βγήκαν στους δρόμους της συνοικίας της Βαλένθια, Παϊπόρτα, προκειμένου να αποτρέψουν τις εκτεταμένες, όπως καταγγέλλουν, κλοπές και λεηλασίες τη νύχτα.

Οι ανεπίσημα οργανωμένες ομάδες κατοίκων, που μεταφέρουν μαζί τους ραβδιά, περιπολούν μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές, όπου πέθαναν περισσότεροι από 60 άνθρωποι εκ των τουλάχιστον 219 συνολικά νεκρών της καταστροφής.

Ο Μάρτιν, ηλικίας 19 ετών, είπε στο Ρόιτερς ότι εκείνος και οι φίλοι του παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους, διότι πιστεύουν ότι η αστυνομία δεν εκπληρώνει το καθήκον της να διατηρήσει τη δημόσια τάξη.

«Περιπολούμε, διότι δεν θέλουμε οι γείτονές μας να νιώθουν την ανασφάλεια που αισθάνονται τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας διαφόρων κλοπών», είπε.

«Οι άνθρωποι έχουν ήδη χάσει πολλά», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η οργή των πολιτών έχει αυξηθεί μπροστά σε αυτό που καταγγέλλουν ως αργή και ανεπαρκή ανταπόκριση των αρχών, με αποτέλεσμα ο βασιλιάς Φελίπε και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ να δεχθούν επίθεση με λάσπες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους την Κυριακή.

Έξι ημέρες μετά τις καταρρακτώδεις βροχές, τα φώτα στους περισσότερους δρόμους της Παϊπόρτα, όπου βρίσκονται διάσπαρτα συντρίμμια, δεν λειτουργούν.

Σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μαδρίτη σήμερα ο Σάντσεθ εξήρε το έργο της ισπανικής αστυνομίας και πολιτοφυλακής.

«Θυμάμαι τις πρώτες στιγμές αυτής της έκτακτης ανάγκης ότι γινόταν λόγος για λεηλασίες», είπε ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης. «Σήμερα, ευτυχώς, παρατηρούμε ότι αυτές οι λεηλασίες έχουν μειωθεί σε απολύτως οριακούς αριθμούς. Περισσότεροι από 170 άνθρωποι έχουν συλληφθεί».

Η ισπανική αστυνομία έχει δημοσιεύσει βίντεο με αντικείμενα που έχει κατασχέσει, ιδίως αθλητικά είδη, όπως ακριβά παπούτσια για τρέξιμο.

Η Ισπανία έχει τώρα αναπτύξει σχεδόν 15.000 αστυνομικούς και μέλη των ενόπλων δυνάμεων από ολόκληρη τη χώρα στην περιφέρεια της Βαλένθια, προκειμένου να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις καθαρισμού, μετά την τραγωδία.

Ορισμένοι από τους εθελοντές που παίρνουν μέρος στις περιπολίες φοράνε μπλουζάκια διακοσμημένα με ακροδεξιά σύμβολα ή λένε ότι ανήκουν σε «πατριωτικές» ομάδες. Άλλοι αρνούνται ότι πιστεύουν σε εξτρεμιστικές ιδεολογίες και κατηγορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι χειραγωγούν την κοινή γνώμη σε βάρος τους.

«Μεταφέρουμε μαζί μας εργαλεία για ασφάλεια και φοράμε φακούς κεφαλής προκειμένου όταν μας δουν να ερχόμαστε, αν σταθούμε τυχεροί θα φύγουν τρέχοντας», δήλωσε η Θάιδα Πουέρτα, ηλικίας 21 ετών, ενώ κρατούσε μία τσάπα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

