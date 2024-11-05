Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι παρουσίασε συμπτώματα γρίπης και για τον λόγο αυτό αναβλήθηκε η προγραμματισμένη αποψινή συνάντησή της με τα ιταλικά συνδικάτα στο κυβερνητικό μέγαρο "Παλάτσο Κίτζι".

Κύριο αντικείμενο της συζήτησης θα ήταν το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, το οποίο τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας θεωρούν εντελώς ακατάλληλο σε σχέση με τις ανάγκες της χώρας.

Η νέα συνάντηση προγραμματίστηκε για τις 11 Νοεμβρίου. Νωρίς το απόγευμα, κατά την υποδοχή στη Ρώμη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, όταν ο ίδιος ρώτησε την Μελόνι πώς αισθάνεται, εκείνη απάντησε με πνευματώδη τρόπο "είμαι ακόμη ζωντανή".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

