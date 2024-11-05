Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε το πρώτο οικονομικό πακέτο για κατοίκους και επιχείρησεις σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες στη Βαλένθια και ανέφερε ότι το συνολικό κόστος μπορεί να ανέλθει στα 10,6 δισεκατομμύρια ευρώ (11,5 δισεκατομμύρια δολάρια).

Το πακέτο είναι μέρος αυτού που η κυβέρνηση αποκαλεί «σχέδιο άμεσης απάντησης, ανασυγκρότησης και επανεκκίνησης για την κοινότητα της Βαλένθια», δήλωσε ο Σάντσεθ σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

🔴EN DIRECTO



Rueda de prensa del presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, para informar sobre los acuerdos y ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros y Ministras, para mitigar los efectos de la DANA. https://t.co/zT28ezpEk0 — La Moncloa (@desdelamoncloa) November 5, 2024

Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει 14.898 αστυνομικούς και στρατιώτες στις περιοχές που επλήγησαν από ξαφνικές πλημμύρες, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Η συνολική επένδυση για τα πρώτα αυτά μέτρα» θα ξεπεράσει τα 10,6 δισεκατομμύρια ευρώ, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας ανακοινώνοντας σειρά μέτρων μετά την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να δαπανήσει περί τα 838 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας πληρωμές ρευστού προς τους πληγέντες από τις φονικές πλημμύρες.

Τα μέτρα θα κατευθυνθούν προς 65.000 εργαζόμενους και 30.000 επιχειρήσεις, εξήγησε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Το Instituto de Credito Oficial (ICO), ο κυβερνητικός πιστωτικός οργανισμός, θα εγγυηθεί ποσόν έως 5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και οικογένειες για την χρηματοδότηση των προσπαθειών ανοικοδόμησης.

Επιπλέον πόροι θα διατεθούν για την αναστολή πληρωμής φόρων και εισφορών, καθώς και για την χρηματοδότηση αντικατάστασης ιδιοκτησίας και την αποκατάσταση οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου.

Η ισπανική κυβέρνηση, η οποία έχει κηρύξει επισήμως κατάσταση φυσικής καταστροφής στις πληγείσες περιοχές, δεσμεύθηκε επίσης να επωμισθεί το 100% των επειγουσών δαπανών των δημοτικών Αρχών για την συνδρομή των δημοτών τους και τον καθαρισμό των δρόμων.

Πέραν των επειγόντων μέτρων, ο Πέδρο Σάντσεθ έδωσε την διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται μακροπρόθεσμο σχέδιο για την περιοχή, στο οποίο περιλαμβάνεται η ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών, αλλά επίσης και σχέδιο της «μεταμόρφωσης» που είναι αναγκαία για την προσαρμογή της περιοχής στην «κλιματική κρίση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.