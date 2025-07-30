Πυραυλικό πλήγμα της Ρωσίας σε στρατόπεδο εκπαίδευσης στην Ουκρανία χθες Τρίτη σκότωσε τρεις στρατιωτικούς και τραυμάτισε άλλους 18, ενημέρωσε το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού ξηράς, μερικές ώρες έπειτα από νυχτερινές επιδρομές της Ρωσίας με πυραύλους, drones και βόμβες που άφησαν πίσω 25 νεκρούς.

Οι επιθέσεις καταγράφτηκαν ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε δέκα ημέρες προθεσμία χθες Τρίτη στον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, που διέταξε τον Φεβρουάριο του 2022, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση να προχωρήσει στην επιβολή ακόμη βαρύτερων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε πυραυλικό πλήγμα σε στρατόπεδο μονάδας εκπαίδευσης του στρατού ξηράς μας», εξήγησε το επιτελείο μέσω Telegram και μέσω Facebook.

«Παρά τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται, δυστυχώς δεν ήταν εφικτό να αποφευχθούν τελείως οι απώλειες στις τάξεις του προσωπικού. Ως τις 21:30 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ήταν γνωστό πως υπάρχουν τρεις νεκροί και 18 τραυματίες», διευκρίνισε η ίδια πηγή, χωρίς να ξεκαθαρίσει πού έγινε το πλήγμα.

Σύμφωνα με ορισμένους μπλόγκερ που παρακολουθούν συστηματικά τον πόλεμο αυτόν και πιστεύεται πως έχουν σχέσεις με ουκρανικές υπηρεσίες, πιθανόν επρόκειτο για πλήγμα στην περιφέρεια Τσερνίχιβ (βόρεια).

Τον Ιούνιο, ρωσικό πλήγμα σε πεδίο εκπαίδευσης στην κεντρική Ουκρανία σκότωσε 12 μέλη του προσωπικού και τραυμάτισε δεκάδες. Το συμβάν ώθησε τον επικεφαλής των χερσαίων δυνάμεων να υποβάλει την παραίτησή του. Μετατέθηκε σε άλλη θέση.

Χθες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν «έξι πυραύλους» κι έκαναν «1.229 πλήγματα» με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης στην ουκρανική επικράτεια, σύμφωνα με τις στρατιωτικές αρχές στο Κίεβο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τουλάχιστον 25 πολίτες, ανάμεσά τους έγκυος και δεκαπέντε κρατούμενοι σε φυλακή στη Ζαπορίζια (νότια), σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ανέφεραν επίσης ότι άλλοι 70 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε το πλήγμα στη φυλακή «εσκεμμένο», «από πρόθεση». «Οι Ρώσοι δεν είναι δυνατό να μην γνώριζαν πως στοχοποίησαν αμάχους», είπε. Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 43 τραυματίστηκαν στο πλήγμα αυτό, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Το Κρεμλίνο αρνείται πως βάζει στο στόχαστρο «πολιτικούς στόχους», κάτι που επανέλαβε χθες ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ. Επέμεινε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βάζουν στο στόχαστρο «στρατιωτικές υποδομές ή (υποδομές) συνδεόμενες με τον στρατό» της Ουκρανίας.

Η ουκρανική αεροπορία ανέφερε πως αντιμετώπιζε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη δυο πυραύλους και 37 drones ή «δολώματα» –φθηνά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα φτιαγμένα για να προκαλούν κορεσμό στα ραντάρ των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας–, κι ότι κατέρριψε 32.

Οι αριθμοί αυτοί είναι οι χαμηλότεροι των τελευταίων μηνών, καθώς σχεδόν κάθε βράδυ πλέον οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προχωρούν σε επιδρομές με πάνω από 500 drones και με πυραύλους.

Ακόμη ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κατηγόρησε τη ρωσική πλευρά πως βομβάρδισαν νοσοκομείο στην πόλη Καμιάνσκε, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντρικά), σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους 23χρονη έγκυο, και τραυματίζοντας άλλους 22.

Άλλες ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε έξι ανθρώπους στην περιφέρεια Χάρκοβο (βορειοανατολικά), ανέφεραν οι αρχές. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ομώνυμης πρωτεύουσας αυτής της περιφέρειας, τον Ιχόρ Τερέχοφ, η πόλη έγινε ξανά σήμερα νωρίς στόχος επιδρομών με drones.

«Ο Πούτιν απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός, αποφεύγει συνάντηση των ηγετών και παρατείνει τον πόλεμο», κατήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα χθες, καλώντας να στερηθεί η Ρωσία τα οικονομικά μέσα για τον «πολεμικό προϋπολογισμό της».

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ αύξησε την πίεση στον ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν δίνοντάς του προθεσμία δέκα ημερών από χθες. Αν δεν το κάνει, επέμεινε, η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, «τελωνειακών δασμών και άλλων πραγμάτων».

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένουμε. Δεν βλέπουμε καμιά πρόοδο», είπε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, που θύμισε πως θα προτιμούσε να δει λύση μέσω διαλόγου, αλλά επέμεινε πως δεν βλέπει αποτέλεσμα.

Πηγή: skai.gr

