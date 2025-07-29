Ξεκίνησε η απευθείας αεροπορική σύνδεση της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα

Το πρώτο επιβατικό αεροσκάφος που ταξίδεψε από την Πιονγκγιάνγκ στη Μόσχα προσγειώθηκε σήμερα στη ρωσική πρωτεύουσα, μετέδωσαν πρακτορεία ειδήσεων των δύο χωρών, ως αποτέλεσμα της έναρξης απευθείας αεροπορικών συνδέσεων, με φόντο τη διπλωματική και στρατιωτική προσέγγιση των δύο χωρών.

Αυτή η πρώτη πτήση από την Πιονγκγιάνγκ έφθασε στο διεθνές αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας έπειτα από 8 ώρες πτήσης, μία διαδρομή που έκανε ένα Boeing 777-200ER της εταιρείας Nordwind Airlines, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Είναι το ίδιο αεροσκάφος που είχε πραγματοποιήσει τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα την πρώτη πτήση μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ, όπου το είχε υποδεχθεί θερμά μια ρωσό-βορειοκορεατική αντιπροσωπεία.

Όπως μεταδίδει το TASS, μία πτήση τον μήνα προβλέπεται προς το παρόν για αυτήν την αεροπορική σύνδεση μεταξύ της Ρωσίας, χώρας της οποίας οι αεροπορικές εταιρείες έχουν απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία που ξεκίνησε το 2022 και της Βόρειας Κορέας, μίας από τις πλέον απομονωμένες χώρες παγκοσμίως.

Έως σήμερα, δεν υπήρχαν απευθείας εμπορικές πτήσεις μεταξύ των δύο πρωτευουσών, που απέχουν η μία από την άλλη σχεδόν 6.500 χιλιόμετρα, όμως εκτελούνταν πτήσεις από το Βλαδιβοστόκ, τη μεγάλη ρωσική πόλη που βρίσκεται κοντά στην κορεατική χερσόνησο.

Οι σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ της Μόσχας και της Πιονγκγιάνγκ, που είχαν διακοπεί το 2020 εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, ξεκίνησαν εκ νέου τη 17η Ιουνίου.

Αυτές οι συνδέσεις μαρτυρούν μια ταχεία προσέγγιση από το 2022.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν μια συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με την ευκαιρία μιας επίσκεψης του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα το 2024.

Ένα σώμα Βορειοκορεατών στρατιωτών συμμετείχε, στο πλευρό Ρώσων στρατιωτών, στις μάχες στην περιοχή του Κουρσκ εναντίον του ουκρανικού στρατού.

Η Βόρεια Κορέα κατηγορείται επίσης από τους Δυτικούς πως προμηθεύει τη Ρωσία με όπλα και οβίδες για την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας.



Πηγή: skai.gr

