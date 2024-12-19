Ο Ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τις αεροπορικές επιδρομές στη διάρκεια της νύχτας στην Υεμένη κατά των Χούθι, ως απάντηση στις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το IDF, 14 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, μαζί με ανεφοδιασμούς και κατασκοπευτικά αεροπλάνα, πέταξαν περίπου 2.000 χιλιόμετρα και έριξαν πάνω από 60 πυρομαχικά σε «στρατιωτικούς στόχους» των Χούτι κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης και κοντά στην πρωτεύουσα Σαναά.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση:

מטוסי קרב וכלי טיס של חיל האוויר טסו הלילה קרוב ל-2,000 קילומטרים ותקפו בעזרת למעלה מ-60 פצצות, מטרות צבאיות של שלטון הטרור החות׳י ברצועת החוף המערבית ובעומק תימן.



Οι στόχοι περιελάμβαναν αποθήκες καυσίμων και πετρελαίου, δύο σταθμούς παραγωγής ενέργειας και οκτώ ρυμουλκά που χρησιμοποιούνται στα λιμάνια που ελέγχονται από τους Χούθι.

Ο στρατός λέει ότι η καταστροφή των στόχων αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Χούθι.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Στρατός δείχνουν τα χτυπήματα, καθώς και τον εναέριο ανεφοδιασμό με καύσιμα εν μέσω της επιχείρησης.

Πηγή: timesofisrael.com

