Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγκλονιστικά πλάνα από τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά των Χούθι - Δείτε βίντεο

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Στρατός δείχνουν τα χτυπήματα, καθώς και τον εναέριο ανεφοδιασμό με καύσιμα εν μέσω της επιχείρησης

IDF

Ο Ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τις αεροπορικές επιδρομές στη διάρκεια της νύχτας στην Υεμένη κατά των Χούθι, ως απάντηση στις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το IDF, 14 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, μαζί με ανεφοδιασμούς και κατασκοπευτικά αεροπλάνα, πέταξαν περίπου 2.000 χιλιόμετρα και έριξαν πάνω από 60 πυρομαχικά σε «στρατιωτικούς στόχους» των Χούτι κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης και κοντά στην πρωτεύουσα Σαναά.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση: 

Οι στόχοι περιελάμβαναν αποθήκες καυσίμων και πετρελαίου, δύο σταθμούς παραγωγής ενέργειας και οκτώ ρυμουλκά που χρησιμοποιούνται στα λιμάνια που ελέγχονται από τους Χούθι.

Ο στρατός λέει ότι η καταστροφή των στόχων αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Χούθι.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Στρατός δείχνουν τα χτυπήματα, καθώς και τον εναέριο ανεφοδιασμό με καύσιμα εν μέσω της επιχείρησης.

Πηγή: timesofisrael.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Χούθι της Υεμένης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark