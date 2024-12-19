Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει μια αχτίδα ελπίδας στη Συρία μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, τον οποίο ανέτρεψε ένας συνασπισμός υπό τη διοίκηση των ριζοσπαστών ισλαμιστών.

"Η Μέση Ανατολή μαστίζεται από πολλές φωτιές, αλλά σήμερα, υπάρχει μια αχτίδα ελπίδας στη Συρία, και αυτή η αχτίδα δεν πρέπει να σβήσει", δήλωσε πριν από μία συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της οποίας θα προεδρεύει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία είναι παραβιάσεις της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας αυτής και "πρέπει να σταματήσουν", δήλωσε.

"Η κυριαρχία, η εδαφική ενότητα και η ακεραιότητα πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως, και όλες οι πράξεις επιθετικότητας πρέπει να τελειώσουν άμεσα", δήλωσε ο Γκουτέρες στους δημοσιογράφους.

"Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: Δεν θα πρέπει να υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή διαχωρισμού εκτός από τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ – τελεία. Το Ισραήλ και η Συρία πρέπει να τηρήσουν τους όρους της Συμφωνίας Απεμπλοκής του 1974, η οποία παραμένει πλήρως σε ισχύ", διευκρίνισε.

Πρόσθεσε ότι ο ΟΗΕ εστιάζει στη διευκόλυνση μιας "συμπεριληπτικής, αξιόπιστης και ειρηνικής" πολιτικής μετάβασης στη Συρία και στην παροχή βοήθειας για την καταπολέμηση μιας από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο.

"Αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή - μια στιγμή ελπίδας και ιστορίας, αλλά και μια στιγμή μεγάλης αβεβαιότητας", τόνισε.

Ορισμένοι παράγοντες μπορεί να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση για δικούς τους σκοπούς, δήλωσε ο Γκουτέρες.

"Ωστόσο είναι υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας να σταθεί στο πλευρό του λαού της Συρίας που έχει υποφέρει τόσο πολύ. Το μέλλον της Συρίας πρέπει να διαμορφωθεί από τον λαό της, για τον λαό της, με την υποστήριξη όλων μας", πρόσθεσε.

Ο Γκουτέρες όρισε επίσης τη Μεξικανή δικηγόρο Κάρλα Κιντάνα να ηγηθεί του Ανεξάρτητου Ιδρύματος για τους Αγνοουμένους στη Συρία και δήλωσε ότι πρέπει να επιτραπεί στην ομάδα αυτή να εκπληρώσει πλήρως την εντολή της.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δημιούργησε τον θεσμό αυτό το 2023 για να ανακαλύψει τι συνέβη στους αγνοουμένους και για να στηρίξει τα θύματα, τους επιζήσαντες και τις οικογένειές τους.

Η Κιντάνα, δικηγόρος που έχει εργαστεί στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ηγήθηκε της Εθνικής Επιτροπής Έρευνας του Μεξικού για τους Αγνοουμένους από το 2019 έως το 2023.

Η Διεθνής Επιτροπή για τους Αγνοουμένους στη Χάγη δήλωσε ότι έλαβε στοιχεία που δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχουν έως και 66 - που ακόμη δεν έχουν επαληθευτεί, χώροι μαζικών τάφων στη Συρία. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι, σύμφωνα με διεθνείς και συριακούς οργανισμούς, εκ των οποίων ο ΟΗΕ και το Συριακό Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η βάναυση καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών υπέρ της δημοκρατίας το 2011 από τον Άσαντ οδήγησε σε εμφύλιο πόλεμο στη Συρία. Εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τη χώρα και εκατομμύρια άλλοι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

