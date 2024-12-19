Σίγουρα, είναι μία ιστορία την οποία λέμε και γελάμε τώρα. Όμως δεν ίσχυε το ίδιο χρόνια πριν όταν μάθαμε την αλήθεια για τον Άγιο Βασίλη, ότι δηλαδή δεν υπάρχει και από πίσω κρύβονταν οι γονείς μας.

Αυτή είναι η ιστορία της Lisa Highfill, όπως τη μεταδίδει το The Associated Press. Μόλις είχε παρκάρει το αμάξι της στο γκαράζ του σπιτιού της όταν ο 8χρονος γιος της, αποκάλυψε ότι ήταν προβληματισμένος με κάτι που είχε μάθει στο σχολείο.

«Ο γιος μου με κοιτάζει, λέει 'Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Μου είπες ψέματα'», θυμάται η 56χρονη Highfill από το Pleasanton της Καλιφόρνια. «Με έπιασε στα πράσα, δεν ήξερα τι να πω».

Δεν είναι μόνη σε αυτό. Καλώς ήρθατε στην περίοδο των διακοπών. Είναι εκείνη η εποχή του χρόνου γεμάτη με χριστουγεννιάτικη χαρά, δώρα και τη διαχρονική απορία των γονιών: Λέμε στα παιδιά την αλήθεια για τον Άγιο Βασίλη; (Και αν δεν ξέρετε ποια είναι αυτή η αλήθεια, δεν πρέπει να διαβάζετε αυτήν την ιστορία! Σταματήστε το! Σταματήστε το αμέσως!)

Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από τον Άγιο Βασίλη, τον χαρούμενο, γενειοφόρο γέρο που γιορτάζεται για το μεγαλύτερο μέρος των δύο αιώνων επειδή φέρνει δώρα τη νύχτα των Χριστουγέννων σε όλο τον κόσμο. Έχει γίνει θέμα ποιημάτων και ιστοριών, ταινιών και τραγουδιών, τον επικαλούνται ως κριτή του άτακτου ή του καλού παιδιού, του παραλήπτη αμέτρητων μπισκότων και ποτηριών γάλα για να τον συντροφεύουν στο ταξίδι του.

Δεν είναι κακό για κάποιον που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.

(Πολύ αργά για spoiler alert;)

Πολλοί γονείς θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους μαγεία

Για πολλούς γονείς και άλλους ενήλικες, η διαιώνιση ότι ο Άγιος Βασίλης είναι αληθινός είναι μια ευκαιρία να δώσουν στα μικρά παιδιά λίγη μαγεία των γιορτών, έναν σύντομο, πολύτιμο χρόνο πριν οι συνειδητοποιησείς της πραγματικής ζωής καταρρίψουν τις ψευδαισθήσεις. Άλλοι, ωστόσο, είναι σκεπτικιστές, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για ορισμένα από τα μηνύματα στην ιστορία του Άγιου Βασίλη, όπως είναι η συνεχής παρακολούθηση και κριτική της συμπεριφοράς και η παραπληροφόρηση σε μια εποχή όπου όλοι ανησυχούμε για την ψευδή διάδοση πληροφοριών και τους γονείς που λένε ψέματα στα παιδιά.

Για τον David Kyle Johnson, καθηγητή φιλοσοφίας στο King's College στο Wilkes-Barre της Πενσυλβάνια, αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι το σημείο στο οποίο φτάνουν κάποιοι γονείς για να διατηρήσουν την ψευδαίσθηση των παιδιών τους ότι υπάρχει Άγιος Βασίλης. Για παράδειγμα, μπορεί να αρνούνται τις υποψίες, που έχουν τα παιδιά μεγαλώνοντας για τον Άγιο Βασίλή, καθώς ωριμάζουν και βλέπουν λογικά κάποια πράγματα, όπως είναι το αναμενόμενο.

«Ναι, είναι ο Άγιος Βασίλης, είναι διασκεδαστικό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά τους διδάσκετε μαθήματα για το πώς να σκέφτονται και πώς να αξιολογούν τα στοιχεία, σωστά;», λέει ο Τζόνσον. «Και πόσοι άνθρωποι μεγαλώνουν τότε ως ενήλικες που πιστεύουν πράγματα μόνο και μόνο επειδή θέλουν να πιστεύουν πράγματα, επειδή νιώθουν καλά – πιστεύουν πράγματα επειδή επιβεβαιώνουν την κοσμοθεωρία που τους κάνει να νιώθουν καλά, σωστά;»

Για την Tara Boyce, έχει σημασία να είναι συνεπής με την αλήθεια και την ειλικρίνεια απέναντι στους δύο γιους της, 6 και 7 ετών, ότι η ίδια ήταν πάντα ο Άγιος Βασίλης και ότι τα Χριστούγεννα δεν τον χρειάζονται για να είναι μαγικά. Ταυτόχρονα, τους είπε ότι οι άνθρωποι σε άλλα σπίτια κάνουν τα πράγματα διαφορετικά, επομένως δεν είναι δουλειά των αγοριών της να προσπαθήσουν να απογοητεύσουν τους φίλους τους.

Οι γιοι της «αγαπούν τα Χριστούγεννα. Αγαπούν τα φωτάκια. Αγαπούν τις ταινίες. Αγαπούν τη μουσική. Αγαπούν τα κινούμενα σχέδια. Αγαπούν όλες τις ψευδαισθήσεις», λέει ο Boyce, 46 ετών, από το Livermore της Καλιφόρνια.

«Δεν μπορούν να χάσουν αυτό που δεν είχαν ποτέ, που είναι σαν το μυστήριο του Άγιου Βασίλη, αλλά εκτιμούν όλα τα άλλα πράγματα».

Η μοντέρνα συνταγή του «Άη Βασίλη» έχει πολλά υλικά

Μια αμερικανική δημιουργία συγχωνευμένη από μια ποικιλία ευρωπαϊκών πολιτισμών και κοινοτήτων μεταναστών, ο Άγιος Βασίλης εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα και εδραιώθηκε σταθερά στην αμερικανική κουλτούρα στις αρχές του 20ού αιώνα.

Είναι μοναδικός ανάμεσα σε κατασκευασμένους χαρακτήρες όπως η Tooth Fairy και το Easter Bunny, επειδή μια ολόκληρη ιστορία, ένας κόσμος, έχει αναπτυχθεί γύρω του κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, λέει ο Thomas Ruys Smith, καθηγητής αμερικανικής λογοτεχνίας και πολιτισμού στο University of East Anglia στο το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Πού μένει; Είναι παντρεμένος; Ποιος φτιάχνει τα παιχνίδια του; Θα μπορούσαμε όλοι να σας δώσουμε απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις βασισμένες σε κομμάτια της λαϊκής κουλτούρας», λέει. «Αισθανόμαστε ότι γνωρίζουμε τον Άγιο Βασίλη».

Δεν υπάρχει καμία απολύτως εμπειρική απόδειξη που να δείχνει κάποιου είδους οριστικό κακό ή καλό που έρχεται στα παιδιά λόγω της πίστης στον Άγιο Βασίλη. Η Candice Mills, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ντάλας, η οποία έχει κάνει μια ερευνητική μελέτη σχετικά με το πώς αισθάνονταν τα παιδιά να μάθουν ότι δεν είναι αληθινός ο Άγιος Βασίλης, διαπίστωσε ότι για τα περισσότερα παιδιά στη μελέτη, τα αρνητικά συναισθήματα για την ανακάλυψη της αλήθειας ήταν συνήθως σύντομα και το ξεπέρασαν.

«Ανυπομονούν για νέες παραδόσεις. Θα γιορτάσουν με τα αδέρφια τους. Εξακολουθούν να απολαμβάνουν να παίρνουν δώρα από τον Άγιο Βασίλη, παρόλο που ξέρουν ότι δεν είναι αληθινά», λέει.

Και όταν μιλούσε με τους γονείς, η έρευνα της Mills διαπίστωσε ότι πολλοί από αυτούς σχεδίαζαν ή είχαν ήδη καθιερώσει μία παράδοση του Άγιου Βασίλη για τα παιδιά τους, ακόμη και όταν θυμόντουσαν ότι είχαν αναστατωθεί όταν έμαθαν την αλήθεια ως παιδιά.

Ήταν η παράδοση που ώθησε τη Highfill και τον σύζυγό της να προσποιούνται τον Άγιο Βασίλη τα Χριστούγεννα, μιμούμενοι την πρακτική των γονιών τους.

Δεν είχε σκεφτεί πώς θα ερχόταν σε αντίθεση με τα μαθήματα ανατροφής που προσπαθούσαν να δώσουν στα αγόρια, ότι το να λένε την αλήθεια ήταν πρωταρχικής σημασίας. Αυτά ήταν μαθήματα που τα αγόρια είχαν λάβει υπόψη τους, όπως ξεκαθάρισε η αναστάτωση στο αυτοκίνητο, θυμάται γελώντας.

«Πηγαίνω μέσα, δεν θα βγει από το αυτοκίνητο... Είναι εκεί μέσα ουρλιάζοντας και κλαίει. Είναι πολύ στενοχωρημένος. Τον ξεγέλασα. Η ζωή του είναι ένα ψέμα. «Πώς θα μπορούσες να το κάνεις αυτό;»

Ήταν μια μεγάλη στιγμή, αλλά δεν κατέστρεψε την απόλαυση των διακοπών του γιου της τα επόμενα χρόνια. Αν μη τι άλλο, λέει η Highfill, έγινε ένα ιδιαίτερο μυδτικό που μοιράστηκε με τους γονείς του, ειδικά όταν επρόκειτο να εμποδίσει τον μικρότερο αδερφό του να το μάθει.

«Ήθελε να το κρατήσει κρυφό από τον αδερφό του, κάτι που ήταν κάπως αστείο», λέει η Highfill. «Είναι σαν να μη θέλουμε να του το χαλάσουμε γιατί το έχει πραγματικά πιστέψει. Είναι 6 χρονών».

Πηγή: skai.gr

