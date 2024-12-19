Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ιράν καταδικάζει τα ισραηλινά χτυπήματα κατά των Χούθι ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Τα ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν μετά από μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη της ανταρτικής ομάδας

Ιράν: Καταδικάζει τα ισραηλινά χτυπήματα κατά των Χούθι ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Η Τεχεράνη καταδίκασε ως «κατάφωρη παραβίαση» τα ισραηλινά χτυπήματα σε λιμάνια και ενεργειακές υποδομές που διαχειρίζονται η υποστηριζόμενη από το Ιράν ανταρτική ομάδα Χούθι στην Υεμένη.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι επιθέσεις είναι «κατάφωρη παραβίαση των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Τα ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν μετά από μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη της ανταρτικής φιλοϊρανικής ομάδας στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου ενός πυραύλου που εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Υεμένη Χούθι Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark