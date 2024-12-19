Ιράν: Καταδικάζει τα ισραηλινά χτυπήματα κατά των Χούθι ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Η Τεχεράνη καταδίκασε ως «κατάφωρη παραβίαση» τα ισραηλινά χτυπήματα σε λιμάνια και ενεργειακές υποδομές που διαχειρίζονται η υποστηριζόμενη από το Ιράν ανταρτική ομάδα Χούθι στην Υεμένη.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι επιθέσεις είναι «κατάφωρη παραβίαση των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Τα ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν μετά από μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη της ανταρτικής φιλοϊρανικής ομάδας στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου ενός πυραύλου που εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: skai.gr

