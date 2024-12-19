Νετανιάχου: «Οι Χούθι θα μάθουν ότι όποιος βλάπτει το Ισραήλ πληρώνει πολύ βαρύ τίμημα»

«Σήμερα το πρωί, η (ισραηλινή) Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε σε στρατηγικούς στόχους των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα και βαθιά στην Υεμένη», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός εξήγησε πως έγινε αυτό ως απάντηση στις επανειλημμένες επιθέσεις των Χούθι κατά αμάχων στόχων στο Ισραήλ. «Χθες το βράδυ επιτέθηκαν σε σχολείο στο Ραμάτ Γκαν», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Δεν επιτίθενται μόνο σε εμάς – επιτίθενται σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιτίθενται στους διεθνείς ναυτιλιακούς και εμπορικούς δρόμους. Έτσι, όταν το Ισραήλ αναλαμβάνει δράση κατά των Χούθι, ενεργεί για λογαριασμό ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας. Οι Αμερικανοί το καταλαβαίνουν πολύ καλά, όπως και πολλοί άλλοι.

Μετά τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, οι Χούθι είναι σχεδόν το τελευταίο σκέλος του άξονα του Ιράν. Ανακαλύπτουν, και θα μάθουν, με τον δύσκολο τρόπο ότι όποιος «βλάπτει» το Ισραήλ – θα πληρώνει πολύ βαρύ τίμημα.»

