Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι έπληξε λιμάνια και ενεργειακές υποδομές των Χούθι στην Υεμένη, σε απάντηση για την εκτόξευση πυραύλου εναντίον του ισραηλινού εδάφους από τους σιίτες αντάρτες.

Μέσο ενημέρωσης που ελέγχεται από τους Χούθι μετέδωσε ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα.

«Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας (…) έπληξαν στρατιωτικούς στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στις δυτικές ακτές και στο εσωτερικό της Υεμένης», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός.

Τα πλήγματα αυτά είχαν στόχο «λιμάνια καθώς και την ενεργειακή υποδομή» της πρωτεύουσας Σανάα, τα οποία οι Χούθι χρησιμοποιούν για να στηρίξουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις, πρόσθεσε ο στρατός, καταγγέλλοντας τις επανειλημμένες επιθέσεις των σιιτών ανταρτών εναντίον του Ισραήλ με drones και πυραύλους εδάφους- εδάφους.

«Αυτό συνέβη ξανά σήμερα το βράδυ. Το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι εκτόξευσε έναν πύραυλο εναντίον του κεντρικού Ισραήλ, αναγκάζοντας εκατομμύρια αμάχους να σπεύσουν στα καταφύγια», δήλωσε ο Ντάνιελ Χαγκάρι εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Το Ισραήλ δεν θα διστάσει να δράσει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τους πολίτες του από τις επιθέσεις των Χούθι», τόνισε.

«Θα κόβεται το χέρι όποιου το σηκώνει εναντίον του κράτους του Ισραήλ, όποιος πλήττει (το Ισραήλ) θα πλήττεται επτά φορές πιο σκληρά», προειδοποίησε από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, σύμφωνα με τον οποίο η σημερινή επιχείρηση του ισραηλινού στρατού είχε στόχο «στρατηγικές υποδομές» των Χούθι.

Αρχικά σήμερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι «αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προτού αυτός εισέλθει στο ισραηλινό έδαφος», το ίδιο είχε συμβεί και τη Δευτέρα.

Οι σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν «σε πολλές περιοχές στο κέντρο» της χώρας εξαιτίας «της πιθανότητας πτώσης συντριμμιών μετά την αναχαίτιση», επεσήμανε η ίδια πηγή.

Το μέσο al Massirah των Χούθι έκανε λόγο σήμερα το πρωί για «σειρά επιθετικών επιδρομών» εναντίον της πρωτεύουσας Σανάα και της παράκτιας επαρχίας Χοντέιντα, στη δυτική Υεμένη.

Στοχοθετήθηκαν εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Χαζίζ και στη Νταχμπάν, περιοχές νότια και βόρεια της Σανάα αντίστοιχα, σύμφωνα με το al Massirah.

Στις δυτικές ακτές της Υεμένης τα πλήγματα είχαν στόχο το λιμάνι της Χοντέιντα και την πετρελαϊκή υποδομή της Ρας Ίσα, όπου το al Massirah μετέδωσε ότι σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκε ακόμη ένας.

Εξάλλου επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον του λιμανιού της Σαλίφ επίσης στις δυτικές ακτές της Υεμένης.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, λέγοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον Ιούλιο επίθεση με drone εναντίον του Τελ Αβίβ είχε προκαλέσει τον θάνατο ενός Ισραηλινού πολίτη. Τότε Ισραήλ είχε απαντήσει εξαπολύοντας πλήγματα εναντίον του λιμανιού της Χοντέιντα.

Παράλληλα οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, επιτίθενται τακτικά εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή τη Βρετανία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

