Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ταϊβάν: 9 νεκροί και 7 τραυματίες από πυρκαγιά σε αποθήκη σούπερ μάρκετ - Δείτε βίντεο

Στο κτίριο εκτελούνταν κατασκευαστικές εργασίες όταν, υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, ξέσπασε πυρκαγιά η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα

Φωτιά στη Ταϊβάν

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε αποθήκη της αλυσίδας σούπερ μάρκετ PX Mart στην πόλη Ταϊτσούνγκ της Ταϊβάν, με αποτέλεσμα εννέα άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και άλλοι επτά να τραυματιστούν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

 Στο κτίριο εκτελούνταν κατασκευαστικές εργασίες όταν, υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, ξέσπασε πυρκαγιά η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με περισσότερους από 100 άνδρες και κλιμακοφόρα οχήματα. Στη διάρκεια της επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, απεγκλωβίστηκαν 19 άνθρωποι, εκ των οποίων πέντε διακομίστηκαν σε νοσοκομείο έχοντας υποστεί εγκαύματα.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς και εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων κανονισμών ασφαλείας στη διάρκεια των εργασιών που εκτελούνταν στο κτίριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Focus Taiwan

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νεκροί Ταϊβάν Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark