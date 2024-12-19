Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε αποθήκη της αλυσίδας σούπερ μάρκετ PX Mart στην πόλη Ταϊτσούνγκ της Ταϊβάν, με αποτέλεσμα εννέα άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και άλλοι επτά να τραυματιστούν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

BREAKING: At least three people have died after a major fire broke out at a PX Mart warehouse in Taichung in central Taiwan. Many more remain missing. Local media reported that at one point, over 20 people were trapped in the building, and one person died after jumping from the… pic.twitter.com/RaFSosMc0k — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) December 19, 2024

Στο κτίριο εκτελούνταν κατασκευαστικές εργασίες όταν, υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, ξέσπασε πυρκαγιά η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με περισσότερους από 100 άνδρες και κλιμακοφόρα οχήματα. Στη διάρκεια της επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, απεγκλωβίστηκαν 19 άνθρωποι, εκ των οποίων πέντε διακομίστηκαν σε νοσοκομείο έχοντας υποστεί εγκαύματα.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς και εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων κανονισμών ασφαλείας στη διάρκεια των εργασιών που εκτελούνταν στο κτίριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Focus Taiwan

