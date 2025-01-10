Πιθανός εμπρησμός η νέα πυρκαγιά στο Λος Άντζελες - Σύλληψη υπόπτου από τους ντόπιους

Η πυρκαγιά Κένεθ, η οποία εν συντομία ονομάζεται πυρκαγιά Κένις, είναι η τελευταία πυρκαγιά στο Λος Άντζελες, η οποία εξαπλώθηκε σε περίπου 50 στρέμματα στα σύνορα των κομητειών Λος Άντζελες και Βεντούρα.

Ο Γκάβιν Νιούσομ, κυβερνήτης της Καλιφόρνια, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 900 επιπλέον πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί για να καταπολεμήσουν τις φλόγες.

Κοντά στην περιοχή West Hills, απανθρακώθηκε περισσότερο από ένα τετραγωνικό μίλι μέσα σε λίγες ώρες από την ανάφλεξη.

Όπως αναφέρει το Sky News, διερευνάται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να οφείλεται σε εμπρησμό, καθώς αρκετοί πολίτες συνέλαβαν κάποιον στην περιοχή West Valley, κοντά στο σημείο όπου καίνε οι φλόγες.

Οι ερευνητές του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες ερευνούν εάν αυτό το άτομο ευθύνεται για την πυρκαγιά του Κένεθ, καθώς επίσης και για πιθανή σχέση του με άλλες πυρκαγιές στην περιοχή.

