Ο επικεφαλής της υπηρεσίας προεδρικής ασφαλείας του παυθέντα αρχηγού του κράτους Γιουν Σοκ-γεoλ στη Νότια Κορέα κάλεσε σήμερα να αποφευχθεί οποιαδήποτε «αιματοχυσία» αν οι ερευνητές προσπαθήσουν εκ νέου να προχωρήσουν στην εκτέλεση εντάλματος σύλληψής του.

«Πιστεύω ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξουν συγκρούσεις ή αιματοχυσία», είπε στον Τύπο ο επικεφαλής της υπηρεσίας, ο Παρκ Τσονγκ-τζουν, οι άνδρες του οποίου εμπόδισαν την αστυνομία και τους ερευνητές να συλλάβουν τον έκπτωτο πρόεδρο για να ανακριθεί την περασμένη εβδομάδα.

Ο κ. Γιουν αρνείται να υποβληθεί σε ανάκριση και πρόβαλε αντίσταση την περασμένη εβδομάδα στην εκτέλεση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του, που οδήγησε σε μπραντεφέρ ανάμεσα στην ομάδα των σωματοφυλάκων του και τους ερευνητές, μετά την κήρυξη εφήμερου στρατιωτικού νόμου στις αρχές Δεκεμβρίου που βύθισε τη Νότια Κορέα σε σοβαρή πολιτική κρίση.

Οι ερευνητές εξασφάλισαν την Τρίτη νέο ένταλμα σύλληψης σε βάρος του κ. Γιουν, αφού εξέπνευσε την προηγουμένη η επταήμερη ισχύς προηγουμένη. Εκατοντάδες οπαδοί του παυθέντα προέδρου αψηφούν τις θερμοκρασίες υπό το μηδέν και παραμένουν συγκεντρωμένοι στην προεδρική κατοικία.

Αν οι ερευνητές εκτελέσουν πράγματι το ένταλμα, ο Γιουν Σοκ-γελ θα γίνει ο πρώτος πρόεδρος εν ενεργεία που θα συλληφθεί.

Οι συνήγοροι του κ. Γιουν επιμένουν πως δεν θα συμμορφωθεί προς το τρέχον ένταλμα.

Από την πλευρά της η υπηρεσία έρευνας για υποθέσεις διαφθοράς υψηλών προσώπων ανακοίνωσε πως κάνει «σχολαστική προετοιμασία» για τη δεύτερη απόπειρα σύλληψης του παυθέντα προέδρου.

Ανάμεσα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο αρχηγός του κράτους, πρώην εισαγγελέας, είναι αυτή της ανταρσίας, που επισύρει ως ακόμη και τη θανατική ποινή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.