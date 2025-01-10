Μπάιντεν: «Αληθινή πρόοδος» στη διαπραγμάτευση για τους ομήρους στη Γάζα

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μίλησε χθες Πέμπτη για «αληθινή πρόοδο» στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να απελευθερωθούν όμηροι που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, στο περιθώριο συνεδρίασης στον Λευκό Οίκο αφιερωμένης στην αντιμετώπιση των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στο Λος Άντζελες.
«Συναντήθηκα με τους διαπραγματευτές σήμερα», είπε ο απερχόμενος Δημοκρατικός πρόεδρος χωρίς άλλες διευκρινίσεις. Ο κ. Μπάιντεν πρόσθεσε πως είναι «η Χαμάς» αυτή «που εμποδίζει προς το παρόν την ανταλλαγή» ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ, «αλλά νομίζω πως μπορούμε να καταλήξουμε» σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
Ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο συνεχίζεται για 462η ημέρα.
