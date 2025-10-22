Συνάντηση είχαν σήμερα ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αρχικά, ο Νετανιάχου εγκωμίασε την «ασύγκριτη συμμαχία και συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Αυτό αλλάζει τη Μέση Ανατολή και αλλάζει τον κόσμο», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «αυτό δημιουργεί ευκαιρίες όχι μόνο για την ασφάλεια, αλλά και για την επέκταση της ειρήνης, για την οποία εργαζόμαστε πολύ πολύ επιμελώς».

Επιπλέον, ο Νετανιάχου υποστήριξε απευθυνόμενος στον Βανς ότι εντυπωσιάστηκε «με τη σαφήνειά σας, με την οξύτητά σας, με την αλληλεγγύη σας για τον κοινό μας σκοπό, και απλώς με μια γνήσια φιλία που διαπίστωσα τόσο σε συναντήσεις συνεδρίων, αλλά και στις ιδιωτικές μας συναντήσεις».

Με τη σειρά του ο Βανς υποστήριξε ότι «αυτές είναι μέρες του πεπρωμένου και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα καθίσουμε και θα συνεργαστούμε για το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα. Έχουμε ένα πολύ, πολύ δύσκολο έργο μπροστά μας, το οποίο είναι να αφοπλίσουμε τη Χαμάς, να ανοικοδομήσουμε τη Γάζα, να βελτιώσουμε τη ζωή για τον λαό στη Γάζα, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για τους φίλους μας στο Ισραήλ».

Υπογράμμισε επίσης ότι χθες, Τρίτη υπήρξαν πολύ καλές συζητήσεις με το Ισραήλ και με τις αραβικές χώρες, «οι οποίες αναλαμβάνουν δράση για να διαδραματίσουν πολύ θετικό ρόλο σε αυτό».

«Απλώς δημιουργούμε μια απίστευτη επόμενη μέρα, με ένα εντελώς νέο όραμα», τόνισε ο Νετανιάχου παίρνοντας το λόγο και πρόσθεσε ότι συζήτησαν το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα, ποιος θα παρέχει ασφάλεια και ότι υπήρχαν μερικές «πολύ, πολύ καλές ιδέες».

«Δεν θα είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι είναι εφικτό», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ερωτηθείς για μια πιθανή τουρκική παρουσία στη Γάζα, ο Νετανιάχου απάντησε: «Το Ισραήλ, προφανώς, θα πρέπει να αποφασίσει από κοινού για το ποιος θα το κάνει αυτό. Επομένως, έχω πολύ ισχυρή άποψη για αυτό».

Ο Βανς υποστήριξε από την πλευρά του ότι «δημιουργούμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο, μια υποδομή εδώ όπου δεν υπήρχε τίποτα ούτε πριν από μια εβδομάδα, ούτε πριν μια μέρα».

«Αυτό θα απαιτήσει πολλή δουλειά. Απαιτεί πολλή εφευρετικότητα» είπε. «Βρισκόμαστε σε ένα απίστευτο μονοπάτι για να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει» επισήμανε και πρόσθεσε ότι αν το σχέδιο για τη Γάζα εφαρμοστεί σωστά, θα μπορούσε να «δημιουργήσει ένα μοντέλο για ειρηνευτικές συμφωνίες σε όλο τον κόσμο».

Νωρίτερα, ο Νετανιάχου απέρριψε την ιδέα ότι το Ισραήλ είναι κράτος-πελάτης των ΗΠΑ ως «ανοησίες».

«Θέλω να το θέσω πολύ ξεκάθαρα. Μια εβδομάδα λένε ότι το Ισραήλ ελέγχει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια εβδομάδα αργότερα λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το Ισραήλ. Αυτά είναι ανοησίες. Έχουμε μια εταιρική σχέση, μια συμμαχία εταίρων», είπε ο Νετανιάχου, «που μοιράζονται κοινές αξίες και κοινούς στόχους. Μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις, μπορούμε να έχουμε διαφωνίες εδώ κι εκεί, αλλά συνολικά, πρέπει να πω ότι τον περασμένο χρόνο είχαμε συμφωνία — συμφωνία όχι μόνο για τους στόχους αλλά και για τον τρόπο επίτευξής τους».

Όπως είπε, το Ισραήλ κατάφερε να «βάλει το μαχαίρι στο λαιμό της Χαμάς, αυτή ήταν η στρατιωτική προσπάθεια που καθοδηγήθηκε από το Ισραήλ, και η άλλη προσπάθεια ήταν να απομονώσει τη Χαμάς στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, κάτι που νομίζω ότι ο πρόεδρος [των ΗΠΑ] το έκανε λαμπρά με την ομάδα του».

Ο Βανς προχώρησε σε παρόμοια σχόλια λέγοντας ότι «δεν θέλουμε ένα υποτελές κράτος, και αυτό δεν είναι το Ισραήλ. Δεν θέλουμε ένα κράτος-πελάτης, και αυτό δεν είναι το Ισραήλ. Θέλουμε μια εταιρική σχέση. Θέλουμε έναν σύμμαχο εδώ».

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι το Ισραήλ, με τους συμμάχους μας τους Άραβες του Κόλπου, μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ θετικό ηγετικό ρόλο σε αυτήν την περιοχή - σε σημείο που, ειλικρινά, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τη Μέση Ανατολή, επειδή οι σύμμαχοί μας στην περιοχή αναλαμβάνουν δράση, αναλαμβάνουν τον έλεγχο και την ιδιοκτησία της περιοχής τους στον κόσμο».

«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε συμφέροντα εδώ», συνεχίζει ο Βανς. «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει εδώ. Αλλά στην πραγματικότητα το βλέπουμε αυτό ως μια ευκαιρία να βασιστούμε στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Νομίζω ότι αυτή η συμφωνία για τη Γάζα είναι ένα κρίσιμο κομμάτι για την απελευθέρωση των Συμφωνιών του Αβραάμ, αλλά αυτό που θα μπορούσε να επιτρέψει είναι μια δομή συμμαχίας στη Μέση Ανατολή που θα επιμένει, θα αντέχει, θα επιτρέπει στους καλούς ανθρώπους σε αυτήν την περιοχή του κόσμου να αναλάβουν δράση και να αναλάβουν την ευθύνη της δικής τους αυλής. Αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Τυχαίνει να πιστεύω ότι αυτό είναι και προς το συμφέρον του Ισραήλ».

