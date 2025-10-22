Η Χαμάς δήλωσε στους μεσολαβητές για την κατάπαυση του πυρός ότι θα σταματήσει τις δημόσιες εκτελέσεις μελών αντίπαλων συμμοριών και φυλών, δήλωσαν Άραβες αξιωματούχοι στη Wall Street Journal.

Η απόφαση της τρομοκρατικής οργάνωσης ελήφθη αφού οι μεσολαβητές ενημέρωσαν τη Χαμάς ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις εκτελέσεις ως δικαιολογία για να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα, αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση δεν διευκρινίζει εάν η απόφαση αφορά συγκεκριμένα δημόσιες δολοφονίες.

Πηγή: skai.gr

