Στο Ισραήλ βρίσκεται από χθες, Τρίτη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς ο οποίος έχει συνάντηση σήμερα, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο ο ίδιος και η σύζυγός του Σάρα χαιρετούν τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τη σύζυγό του Ούσα Βανς, που τον συνοδεύει στο ταξίδι του, στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ.

Οι Νετανιάχου υποδέχονται τους Βανς σε μια μικρή και κάπως αυστηρή τελετή με τετραμελή μπάντα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και τιμητική φρουρά. Έπειτα από το καλωσόρισμα τα δύο ζευγάρια απολαμβάνουν ένα brunch πριν ξεκινήσουν οι συναντήσεις εργασίας, οι οποίες θα επικεντρωθούν κυρίως στην εκεχειρία στη Γάζα.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו מקבלים את פניו של סגן נשיא ארה״ב, ג׳יי. די. ואנס ורעייתו אושה ואנס, במשרד ראש הממשלה בירושלים. pic.twitter.com/aErmQQWb2T — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) October 22, 2025

Αύριο, Πέμπτη αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Πηγή: skai.gr

