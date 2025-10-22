Η Ρωσία χτύπησε νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο, ενώ ήταν μέσα παιδιά - Οργή Ζελένσκι

Επίθεση με drones σε νηπιαγωγείο στην περιοχή του Χαρκόβου εξαπέλυσαν το πρωί της Τετάρτης οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με υψηλόβαθμους Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Υπήρξε άμεσο χτύπημα σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην περιοχή Kholodnoyarkiy του Χαρκόβου. Ξέσπασε φωτιά» δήλωσε ο δήμαρχος, Ihor Terekhov, σε ανακοίνωσή του.

First moments after the Russian attack on a daycare in Kharkiv.



Kids crying for their moms, rescuers and civilians rushing to get them out of the building...

Heartbreaking. https://t.co/i7zaxYoCBK pic.twitter.com/g3UJaDf87t — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 22, 2025

Αξιωματούχοι πρόσθεσαν αργότερα ότι ένας ενήλικας έχασε τη ζωή του στην επίθεση στο νηπιαγωγείο.

Τα 48 παιδιά απομακρύνθηκαν από τον χώρο σε κατάσταση σοκ, χωρίς ευτυχώς να τραυματισθεί κανένα, σημειώνει το Politico.

A Russian drone strike hit a kindergarten in Kharkiv – after a massive attack overnight. Unfortunately, one person has been killed – my condolences to the bereaved family. As of now, seven people have been injured and are receiving medical care. All the children have been… pic.twitter.com/J6PGx0u7ZZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι επτά άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση στο νηπιαγωγείο, η οποία προκάλεσε νέο κύμα οργής εναντίον της Μόσχας.

«Λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Όλα τα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά από αυτά παρουσιάζουν οξεία αντίδραση στο στρες» δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Nightmarish horrors in Ukraine are turning from night to day.



russian terrorists just struck a kindergarten in Kharkiv.



Children are wounded — russian terror knows no bounds. pic.twitter.com/AEIbjFylDV — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) October 22, 2025

«Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για μια επίθεση με drone σε έναν παιδικό σταθμό. Η Ρωσία γίνεται όλο και πιο αυθάδης. Αυτές οι επιθέσεις είναι το χαστούκι της Ρωσίας σε όσους επιμένουν σε μια ειρηνική λύση. Οι ληστές και οι τρομοκράτες μπορούν να τιμωρηθούν μόνο με τη βία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει ακόμη εκδώσει δήλωση σχετικά με τις επιθέσεις στο Χάρκοβο.

Russians have just targted a kindergarten in Kharkiv.



Russians are worse than Putin's whore mother. pic.twitter.com/9w6vULxTzm — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 22, 2025

«Οι Ρώσοι μόλις επιτέθηκαν σε ένα νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο με ένα drone, ενώ το σχολείο ήταν σε λειτουργία», αναφέρει σε ανάρτησή της η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο. «Με τις προσπάθειες διάσωσης να συνεχίζονται, τουλάχιστον δύο άτομα έχουν σκοτωθεί. Ευτυχώς, όλα τα παιδιά κατάφεραν να διασωθούν», πρόσθεσε. «Η σκληρότητα της Ρωσίας δεν έχει όρια», κατέληξε.

Russians have just targeted a kindergarten in Kharkiv with a shahed drone, while school was in session.



With rescue efforts continuing, at least two people have been killed. Thankfully, all children managed to evacuate to safety.



There is no bottom to the cruelty of Russia. pic.twitter.com/y5e9XPmWsd — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) October 22, 2025

Τουλάχιστον επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας με drones και πυραύλους στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

