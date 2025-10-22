Λογαριασμός
Η Ρωσία χτύπησε νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο, ενώ ήταν μέσα παιδιά - Οργή Ζελένσκι

«Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για μια επίθεση με drone σε έναν παιδικό σταθμό» - Ένας νεκρός από το χτύπημα

UPDATE: 13:53

Επίθεση με drones σε νηπιαγωγείο στην περιοχή του Χαρκόβου εξαπέλυσαν το  πρωί της Τετάρτης οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με υψηλόβαθμους Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Υπήρξε άμεσο χτύπημα σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην περιοχή Kholodnoyarkiy του Χαρκόβου. Ξέσπασε φωτιά» δήλωσε ο δήμαρχος, Ihor Terekhov, σε ανακοίνωσή του.

Αξιωματούχοι πρόσθεσαν αργότερα ότι ένας ενήλικας έχασε τη ζωή του στην επίθεση στο νηπιαγωγείο.

Τα 48 παιδιά απομακρύνθηκαν από τον χώρο σε κατάσταση σοκ, χωρίς ευτυχώς να τραυματισθεί κανένα, σημειώνει το Politico.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι επτά άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση στο νηπιαγωγείο, η οποία προκάλεσε νέο κύμα οργής εναντίον της Μόσχας.

«Λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Όλα τα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά από αυτά παρουσιάζουν οξεία αντίδραση στο στρες» δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για μια επίθεση με drone σε έναν παιδικό σταθμό. Η Ρωσία γίνεται όλο και πιο αυθάδης. Αυτές οι επιθέσεις είναι το χαστούκι της Ρωσίας σε όσους επιμένουν σε μια ειρηνική λύση. Οι ληστές και οι τρομοκράτες μπορούν να τιμωρηθούν μόνο με τη βία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει ακόμη εκδώσει δήλωση σχετικά με τις επιθέσεις στο Χάρκοβο.

