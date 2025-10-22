Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγκινιένε, καρατόμησε την υπουργό Άμυνας, Ντοβίλε Σακαλιένε, μετά από μια τεράστια διαμάχη σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες της βαλτικής χώρας.

Η δημόσια διαμάχη ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, όταν η Ρουγκινιένε επέκρινε τη συνάδελφό της Σακαλιένε για το ότι ασκούσε πιέσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης, ενώ το Βίλνιους εξετάζει τον καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσει μια πιθανή ρωσική επιθετικότητα.

Η Λιθουανία είναι μία από τις τρεις βαλτικές χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία. Προετοιμάζεται όλο και περισσότερο για μια πιθανή επίθεση από τη Μόσχα, αυξάνοντας τις στρατιωτικές δαπάνες και ενισχύοντας τα σύνορά της για να αποκρούσει μια εισβολή, σημειώνει το Politico.

Το υπουργείο Άμυνας της Σακαλιένε είχε δηλώσει ότι ο στρατιωτικός προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα ήταν χαμηλότερος από τον προγραμματισμένο και, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησε να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση να τον αυξήσει κατά τη διάρκεια μιας ανεπίσημης συνάντησης με επιφανείς προσωπικότητες και δημοσιογράφους.

«Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων ήταν πραγματικά η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», δήλωσε η πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους την Τετάρτη μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο Γκιτάνας Ναουσέντα. «Αν και αυτή η απόφαση ήρθε νωρίτερα από το αναμενόμενο, ίσως ήταν αναπόφευκτη», είπε.

Σε μια σφοδρή επίπληξη, η Ρουγκινιένε ανέφερε την ανεντιμότητα, «την πλήρη έλλειψη προθυμίας για συνεργασία», την κακή διαχείριση της ομάδας και «διάφορες μικρές λεπτομέρειες» ως λόγους για την απόλυση της Σακαλιένε.

«Είναι λυπηρό που πρέπει να πάρω αυτή την απόφαση και είναι σίγουρα μια δύσκολη στιγμή για μένα ως πρωθυπουργό», δήλωσε η Ρουγκινιένε.

Η Σακαλιένε είπε ότι παραιτήθηκε και δεν απομακρύνθηκε. «Τήρησα την υπόσχεσή μου. Η επιστολή παραίτησης στάλθηκε σήμερα το πρωί στις 10», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook.

«Μόλις πριν από ένα μήνα, ήλπιζα ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με την πρωθυπουργό, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε, καθώς έχουμε θεμελιωδώς διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της εθνικής άμυνας», πρόσθεσε.

